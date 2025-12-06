Realiza AMORES peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en Nuevo León

/ 6 diciembre 2025
    Los familiares de víctimas de desaparición realizaron la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia FOTO: Aracely Chantaka
La marcha se realizó a 6 días de la celebración de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre

Integrantes de AMORES (Agrupación de Mujeres Organizadas por las y los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos), en Nuevo León y Tamaulipas, realizaron su tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir por sus familiares, víctimas de desaparición.

El evento se realizó en el marco de la celebración del 12 de diciembre que conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

También dijeron que su intención es rogar por la paz del mundo y que ya no existan más desapariciones y violencia.

Entre las personas que participaron en la peregrinación estuvo Elva Olga González Aguilar, esposa del profesor José Antonio Menchaca, quien desapareció el 22 de mayo de 2022 cuando se trasladaba a casa de una de sus hijas para ir a almorzar. El docente salió de su casa ubicada en el municipio de Apodaca.

Mencionó que su esposo sigue desaparecido y su familia no ha desistido en su búsqueda.

Que se sepa que no ha sido encontrado, su caso sigue vigente’, dijo.

Señaló que la fe es muy importante y su familia confía en que algún día lo encontraran.

Venimos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrarlo con la fe puesta. Que el cielo nos ayude a encontrarlos porque las autoridades no hacen lo que les corresponde’, indicó.

Los integrantes de AMORES compartieron que alzan sus plegarias a la Virgen de Guadalupe para que interceda e ilumine el corazón de las autoridades, para que trabajen por el bienestar de la sociedad.

Que la Virgen Santísima nos cubra con su manto y nos proteja de todo mal’, solicitaron.

La peregrinación de AMORES salió de las Parroquias San Felipe de Jesús, en la colonia Nuevo Repueblo, para trasladarse a las instalaciones de la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

