Saltillo: UAAAN convoca a exdeportistas a donar uniformes para el Museo La Gloria

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: UAAAN convoca a exdeportistas a donar uniformes para el Museo La Gloria
    La UAAAN invita a exdeportistas a donar los uniformes que utilizaron al representar a la institución en competencias. CORTESÍA

La institución busca preservar prendas utilizadas en competencias para integrar una exhibición dedicada a la trayectoria deportiva de la comunidad universitaria

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) invita a quienes han formado parte de sus equipos deportivos a contribuir con la preservación de la memoria deportiva de la institución mediante la donación de los uniformes o jerseys que utilizaron durante su etapa como representantes de la universidad.

La convocatoria forma parte de una iniciativa para integrar una exhibición especial en el Museo La Gloria, en Buenavista, Saltillo, donde las prendas serán resguardadas y mostradas como parte del patrimonio que da cuenta de la trayectoria de los llamados Buitres de la Narro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/uadec-renueva-academias-docentes-de-la-unidad-laguna-para-el-periodo-2026-2028-MO22796381

La institución señaló que cada uniforme representa una etapa de esfuerzo y dedicación, además de los entrenamientos, competencias, triunfos y experiencias compartidas por quienes defendieron los colores universitarios.

UN ESPACIO PARA PRESERVAR LA MEMORIA DEPORTIVA

Los uniformes recibidos serán incorporados a la exhibición del Museo La Gloria con el propósito de conservarlos y ponerlos al alcance de las nuevas generaciones de estudiantes y deportistas.

$!Saltillo: UAAAN convoca a exdeportistas a donar uniformes para el Museo La Gloria

La iniciativa busca conformar una “pared del recuerdo” que reúna prendas utilizadas en diferentes épocas y disciplinas, como testimonio de la participación de la comunidad universitaria en competencias deportivas.

Las personas interesadas en participar pueden acudir al Museo La Gloria para coordinar la entrega de su uniforme o solicitar información sobre el proceso de donación.

También está disponible el teléfono 844 218 3000 para recibir mayores informes.

La UAAAN hizo un llamado a quienes aún conservan en casa el uniforme con el que representaron a la institución a sumarse a esta iniciativa y contribuir a mantener vigente la memoria de quienes han formado parte de la historia deportiva de la Narro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


museos
Colecciones

Organizaciones


UAAAN

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre