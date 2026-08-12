$!Saltillo: UAAAN convoca a exdeportistas a donar uniformes para el Museo La Gloria

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) invita a quienes han formado parte de sus equipos deportivos a contribuir con la preservación de la memoria deportiva de la institución mediante la donación de los uniformes o jerseys que utilizaron durante su etapa como representantes de la universidad. La convocatoria forma parte de una iniciativa para integrar una exhibición especial en el Museo La Gloria, en Buenavista, Saltillo, donde las prendas serán resguardadas y mostradas como parte del patrimonio que da cuenta de la trayectoria de los llamados Buitres de la Narro.

La institución señaló que cada uniforme representa una etapa de esfuerzo y dedicación, además de los entrenamientos, competencias, triunfos y experiencias compartidas por quienes defendieron los colores universitarios. UN ESPACIO PARA PRESERVAR LA MEMORIA DEPORTIVA Los uniformes recibidos serán incorporados a la exhibición del Museo La Gloria con el propósito de conservarlos y ponerlos al alcance de las nuevas generaciones de estudiantes y deportistas.

La iniciativa busca conformar una “pared del recuerdo” que reúna prendas utilizadas en diferentes épocas y disciplinas, como testimonio de la participación de la comunidad universitaria en competencias deportivas. Las personas interesadas en participar pueden acudir al Museo La Gloria para coordinar la entrega de su uniforme o solicitar información sobre el proceso de donación. También está disponible el teléfono 844 218 3000 para recibir mayores informes. La UAAAN hizo un llamado a quienes aún conservan en casa el uniforme con el que representaron a la institución a sumarse a esta iniciativa y contribuir a mantener vigente la memoria de quienes han formado parte de la historia deportiva de la Narro.

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