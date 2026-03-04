Saltillo: UAdeC inaugura ‘Ellas somos todas’, exposición que celebra la identidad y sororidad universitaria

En el contexto del Día Internacional de la Mujer y del 69 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila, la institución inauguró la exposición “Ella somos todas” en el lobby del edificio de Rectoría, como parte de las actividades impulsadas por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y el programa Lobos Culturales. La muestra, abierta al público hasta el 27 de marzo de 2026, reúne 14 obras creadas por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, quienes a través de distintas disciplinas artísticas comparten miradas y reflexiones en torno a la identidad, la lucha y la sororidad. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y Sindicato firman Contrato Colectivo 2026-2028 con incremento salarial del 4% A la ceremonia asistieron el tesorero Evaristo Alférez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Difusión Cultural, Ana Elena Flores González, así como integrantes de la comunidad universitaria.

ARTE COMO DECLARACIÓN INSTITUCIONAL Durante su mensaje, el tesorero Evaristo Alférez destacó que “Ella somos todas” constituye una expresión artística colectiva que reconoce el papel de las mujeres en los distintos ámbitos del quehacer universitario. Invitó a continuar promoviendo valores como la equidad, el respeto y el reconocimiento pleno de las mujeres universitarias, cuya labor —subrayó— fortalece día a día a la máxima casa de estudios. Por su parte, Félix Ibarra Linares señaló que la inauguración trasciende el acto cultural para convertirse en una declaración institucional de respeto e igualdad. Explicó que el arte y la cultura permiten propiciar espacios de análisis y reflexión sobre el significado del 8M. Destacó además que, durante 2025, la participación de mujeres universitarias en actividades culturales y artísticas superó a la de los hombres, lo que atribuyó a la consolidación de entornos inclusivos y seguros para la expresión creativa. Aclaró que no se trata de una competencia de género, sino de una tendencia que confirma el impacto de políticas orientadas a la inclusión y la no discriminación. VOCES QUE CONSTRUYEN HISTORIA En su intervención, Ana Elena Flores González subrayó que la exposición adquiere un significado especial al realizarse en el marco del 69 aniversario de la Universidad, institución que por casi siete décadas ha sido semillero de conocimiento, pensamiento crítico y transformación social.

TE PUEDE INTERESAR: Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en la marcha 8M Señaló que celebrar este aniversario implica reconocer las historias y aportaciones de las mujeres que han construido y continúan construyendo la vida universitaria: estudiantes, docentes, investigadoras, trabajadoras administrativas y directivas. Al concluir la ceremonia, se realizó un recorrido por las 14 piezas expuestas y se contó con la participación musical de Rosa Laura Cadena Gil, solista del Grupo Armónico de la Universidad, quien aportó un matiz artístico adicional a la jornada conmemorativa.

