$!UAdeC da a conocer su oferta educativa; abre registro para nuevo ingreso en enero-junio de 2027

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió su proceso de selección para quienes buscan ingresar al bachillerato o una licenciatura durante el semestre enero-junio de 2027. El registro estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026 a través del portal de admisiones de la institución. Las personas aspirantes deberán completar el registro y, posteriormente, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago en las instituciones bancarias autorizadas. El costo de la ficha es de 920 pesos y el periodo para cubrirlo también concluirá el 17 de septiembre.

La generación de la ficha para presentar el examen de admisión, que podrá realizarse de manera presencial o en línea, estará disponible del 29 de septiembre al 23 de octubre de 2026 en el portal de la UAdeC. OFERTA ACADÉMICA EN SALTILLO En la Unidad Sureste se ofrecerán espacios de bachillerato en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, la Preparatoria Número Uno y el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”. La oferta de licenciatura incluye Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Negocios Internacionales, Contaduría, Administración de Empresas, Mercadotecnia, Arquitectura, Cirujano Dentista y Enfermería.

También se contemplan las ingenierías Mecánica Electricista, Mecánica Administrador, Automotriz, Industrial y de Sistemas, Sistemas Computacionales, Robótica y Sistemas Inteligentes, además de Ingeniería Química y las licenciaturas en Químico Farmacobiólogo y Química Industrial. OPCIONES EN LAGUNA Y NORTE En la Unidad Laguna, el bachillerato estará disponible en las escuelas Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra” y Venustiano Carranza. La oferta profesional comprende Relaciones Humanas, Trabajo Social, Comercio Exterior y Aduanas, Contaduría Pública, Administración de Empresas con Acentuación en Comercialización, Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas, Mercadotecnia, Ciencias de la Comunicación, Administración Financiera, Administración Fiscal, Derecho, Arquitectura y Enfermería. La oferta también incluye las ingenierías Mecánica Electricista, Civil, Industrial y de Sistemas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Sistemas Computacionales Administrativos y Bioquímica. En la Unidad Norte se ofrecen las licenciaturas en Negocios Internacionales, Administración de Recursos Humanos, Contaduría, Administración de Empresas, Enfermería y Psicología, así como Médico Cirujano. A estas opciones se suman las ingenierías Mecánica Electricista y Mecatrónica, además de Ingeniero Químico Metalurgista y de Materiales.

La Coordinación General de Educación a Distancia ofrecerá, en modalidad en línea, las licenciaturas en Negocios Internacionales, Administración de Recursos Humanos, Contaduría, Administración de Empresas y Psicología. DÓNDE PEDIR MAYOR INFORMACIÓN Las personas interesadas pueden solicitar orientación al Departamento de Admisiones, ubicado en la planta baja del Edificio de Rectoría, en Saltillo. La atención se brinda mediante los teléfonos (844) 438 16 48, (844) 438 16 51 y (844) 438 15 08, además de WhatsApp, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, únicamente mediante mensajes. La Coordinación General de Educación a Distancia se encuentra en el Edificio “D”, planta alta, de la Unidad Camporredondo, y puede contactarse en los teléfonos (844) 410 99 54 y (844) 414 78 58.

Para la Unidad Sureste están disponibles los teléfonos (844) 387 26 85, (844) 387 26 86 y (844) 387 26 84. La Coordinación de Unidad Laguna atiende en los números (871) 729 3211, (871) 558 1269 y (871) 729 32 12. En la Unidad Norte, ubicada en la Carretera 57, kilómetro 5, en Monclova, la atención se ofrece en los teléfonos (866) 260 0339, (866) 260 0336 y (866) 260 0338. Los detalles del proceso, requisitos y respuestas a las dudas más frecuentes pueden consultarse en el apartado de Preguntas Frecuentes del portal de admisiones de la UAdeC.

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Educación estudiantes

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