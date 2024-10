Saltillo: usuarios deben saber que aún no tienen un permiso para portar mariguana, advierte abogado

Jesús Manuel Martínez Torres, abogado que labora en Saltillo, explicó que es importante que los consumidores de mariguana sepan que con el trámite que se hace en la tienda Paradise, no se obtiene de manera inmediata un permiso para portar mariguana.

El pasado martes 23 de octubre, VANGUARDIA comprobó que es posible salir de estas tiendas con gramos de mariguana una vez que la persona se adhiere a una Asociación Civil en calidad de miembro de un club.

Incluso en los locales comerciales se advierte que no es posible entrar si no sé es parte del club y los frascos que guardan los cogollos de hierba aclaran que no están a la venta.

Para poder llevarlos a cambio de una aportación a la A. C., es necesario inscribirse a la misma, así como firmar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y un recurso de amparo.

Las personas empleadas de este comercio que tiene como socio al ex presidente Vicente Fox explican a los visitantes que quieren ser parte del club que el permiso puede demorarse hasta un año, aunque desde el momento en que se otorgan los datos personales, se puede adquirir cualquier producto de mariguana.

“Sí, hay un riesgo en general y sobre todo con un tema más delicado en el que una persona puede creer que ya firmó documentos y que entonces ya tiene el equivalente un amparo, puede dar lugar a malos entendidos”, mencionó Martínez Torres.