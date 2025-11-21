Saltillo: vecino usa calle como bodega dejando montacargas y estructura metálica

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Saltillo: vecino usa calle como bodega dejando montacargas y estructura metálica
    Entre los objetos que se ven al exterior está un montacargas estacionado sobre la calle. FOTO: OMAR SAUCEDO

Vecinos aseguraron que es una práctica común desde hace años

Un habitante de la colonia Los Maestros de Saltillo utiliza la vía pública como bodega al colocar sobre ella una estructura metálica, dos contenedores y un montacargas.

Es en la calle Fernando Durán donde, de acuerdo a vecinos del sector, es constante el uso que le da a la vialidad para colocar objetos que la obstruyen.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

El montacargas estacionado sobre la calle presenta signos de abandono con el asiento roto y polvo, además de óxido en los brazos del vehículo.

A su vez, la estructura metálica mide aproximadamente tres metros de diámetro y cuatro metros de altura, mientras que uno de los contenedores invade por completo la banqueta.

$!Un contenedor invade por completo la banqueta.
Un contenedor invade por completo la banqueta. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Aquí nadie le dice nada, le estorba mucho a los carros que pasan”, expuso un habitante del mismo sector.

Otro vecino comentó que a veces el punto se llena de toneles industriales que el mismo residente saca a la vía pública.

$!Habitantes de la colonia Los Maestros denuncian que un residente usa la vía publica para almacenar objetos de gran tamaño.
Habitantes de la colonia Los Maestros denuncian que un residente usa la vía publica para almacenar objetos de gran tamaño. FOTO: OMAR SAUCEDO

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aprueban cambio de nombre a calle, se llamará ‘Luis Horacio Salinas Aguilera’

Respecto al retiro de un vehículo en aparente abandono, el artículo 188 del Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, indica que “los agentes deberán impedir la circulación de un vehículo y remitirlo al depósito” entre otros casos, “cuando se encuentren abandonados o sin uso o movimiento” o “cuando el vehículo se encuentre en malas condiciones mecánicas y represente un peligro para los peatones o vehículos”.

Ante ello, posterior a un reporte, la autoridad debe notificar en el vehículo que será removido de la vía pública y hacerlo al menos ocho días después de la notificación.

Temas


Cultura Vial
Vialidad
A20

Localizaciones


Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?