Saltillo: vecino usa calle como bodega dejando montacargas y estructura metálica
Vecinos aseguraron que es una práctica común desde hace años
Un habitante de la colonia Los Maestros de Saltillo utiliza la vía pública como bodega al colocar sobre ella una estructura metálica, dos contenedores y un montacargas.
Es en la calle Fernando Durán donde, de acuerdo a vecinos del sector, es constante el uso que le da a la vialidad para colocar objetos que la obstruyen.
El montacargas estacionado sobre la calle presenta signos de abandono con el asiento roto y polvo, además de óxido en los brazos del vehículo.
A su vez, la estructura metálica mide aproximadamente tres metros de diámetro y cuatro metros de altura, mientras que uno de los contenedores invade por completo la banqueta.
“Aquí nadie le dice nada, le estorba mucho a los carros que pasan”, expuso un habitante del mismo sector.
Otro vecino comentó que a veces el punto se llena de toneles industriales que el mismo residente saca a la vía pública.
Respecto al retiro de un vehículo en aparente abandono, el artículo 188 del Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, indica que “los agentes deberán impedir la circulación de un vehículo y remitirlo al depósito” entre otros casos, “cuando se encuentren abandonados o sin uso o movimiento” o “cuando el vehículo se encuentre en malas condiciones mecánicas y represente un peligro para los peatones o vehículos”.
Ante ello, posterior a un reporte, la autoridad debe notificar en el vehículo que será removido de la vía pública y hacerlo al menos ocho días después de la notificación.