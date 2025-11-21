Saltillo: vecino usa calle como bodega dejando montacargas y estructura metálica

Un habitante de la colonia Los Maestros de Saltillo utiliza la vía pública como bodega al colocar sobre ella una estructura metálica, dos contenedores y un montacargas.

Es en la calle Fernando Durán donde, de acuerdo a vecinos del sector, es constante el uso que le da a la vialidad para colocar objetos que la obstruyen.

El montacargas estacionado sobre la calle presenta signos de abandono con el asiento roto y polvo, además de óxido en los brazos del vehículo.

A su vez, la estructura metálica mide aproximadamente tres metros de diámetro y cuatro metros de altura, mientras que uno de los contenedores invade por completo la banqueta.