Saltillo: Vuelta prohibida de tráiler casi provoca tragedia en el periférico LEA

No hubo personas lesionadas, pero sí un fuerte susto y daños materiales importantes
El operador de un tractocamión estuvo a punto de provocar una tragedia luego de intentar dar una vuelta prohibida en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
Aunque no se registraron personas lesionadas, los involucrados sufrieron un gran susto y los daños materiales fueron considerables.
El tractocamión, perteneciente a la empresa TVN y conducido por Carlos Torres Pérez, circulaba de sur a norte por la lateral del periférico LEA, donde contaba con paso continuo. Sin embargo, el chofer no advirtió que el retorno hacia el poniente estaba restringido.
Al intentar la maniobra, impactó con el costado izquierdo de un vehículo Mazda manejado por Bertha Zamora Bacio, de 48 años. Tras el golpe, el automóvil giró aproximadamente 90 grados y quedó orientado en sentido contrario sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez.
Paramédicos de la Cruz Roja y de servicios privados acudieron al lugar y valoraron a los acompañantes de la conductora, sin que ninguno requiriera traslado a un hospital.
El trailero fue señalado como probable responsable del accidente y deberá responder por los daños a través del seguro de la empresa.