Saltillo: Vuelta prohibida de tráiler casi provoca tragedia en el periférico LEA

El operador de un tractocamión estuvo a punto de provocar una tragedia luego de intentar dar una vuelta prohibida en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Aunque no se registraron personas lesionadas, los involucrados sufrieron un gran susto y los daños materiales fueron considerables.

El tractocamión, perteneciente a la empresa TVN y conducido por Carlos Torres Pérez, circulaba de sur a norte por la lateral del periférico LEA, donde contaba con paso continuo. Sin embargo, el chofer no advirtió que el retorno hacia el poniente estaba restringido.