Salud y trabajo, entre las principales súplicas a San Judas Tadeo en Saltillo

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    Salud y trabajo, entre las principales súplicas a San Judas Tadeo en Saltillo
    La devoción a San Judas Tadeo reúne en Saltillo a fieles de distintas condiciones sociales que buscan intercesión ante causas difíciles cada 28 de octubre. ANTONIO SANTOS

El presbítero Maurino Salas Gámez destacó que la devoción a San Judas Tadeo reúne a miles de creyentes de todas las clases sociales

Las causas difíciles y desesperadas no distinguen entre ricos y pobres. Para los devotos de San Judas Tadeo, cada petición representa una necesidad imperiosa que los lleva a congregarse fervorosamente en su templo cada 28 de octubre, en Saltillo.

Para el rector del templo, el presbítero Maurino Salas Gámez, esta es la primera ocasión que preside y organiza las fiestas patronales, luego de nueve meses al frente de la comunidad. El sacerdote reconoció que la magnitud de la celebración exige un riguroso trabajo de coordinación y entrega de todos los voluntarios y colaboradores.

Por festividades, cierran Lafragua y calles alrededor del templo de San Judas Tadeo, en Saltillo

Considerada una de las fiestas patronales más relevantes y concurridas del calendario católico en Saltillo, la celebración reúne todos los años a numerosos devotos de San Juditas. El propio sacerdote describió al santo como uno de los más “taquilleros”, por la popularidad de su devoción entre personas de distintas condiciones sociales y económicas.

“Es de los más ‘taquilleros’, por decirlo de alguna manera, porque la gente de todos los estratos sociales viene aquí. Lo mismo viene el pobre como el rico a pedirle; cada quien pide lo que para ellos en ese momento es una causa difícil y desesperada”, expresó. Detalló que, más allá de las necesidades de los creyentes, también es necesario fortalecer la formación religiosa de quienes acuden a solicitar su ayuda.

Asimismo, subrayó que uno de los principales mensajes transmitidos durante las celebraciones del novenario en curso consiste en explicarle a la feligresía que San Judas Tadeo intercede ante Dios, pero no es quien realiza los milagros.

$!Entre flores y cortinas verdes, el santo de las “causas difíciles y desesperadas” espera la llegada de los devotos que año con año acuden a agradecer o pedir su intercesión en el Centro de Saltillo.
Entre flores y cortinas verdes, el santo de las “causas difíciles y desesperadas” espera la llegada de los devotos que año con año acuden a agradecer o pedir su intercesión en el Centro de Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

“Lo que hemos intentado durante este novenario es ir enseñándoles a saber pedir, que sea una petición más efectiva”, agregó el presbítero. “Hay que pedirle (a San Judas Tadeo) que interceda por los milagros ante Dios”, puntualizó.

Marta Elena Rodríguez, sacristana del templo sanjudense, mencionó que también es la primera ocasión que participa como integrante del equipo encargado de las fiestas patronales.

Para ella, la salud y la falta de empleo destacan entre las principales preocupaciones que los devotos expresan durante sus visitas al templo ubicado en el centro de Saltillo, por la popular zona de Urdiñola.

“Los casos difíciles por los que la mayoría viene a pedir intercesión a San Judas Tadeo es por la salud y también por problemas económicos. Cuando pierden un trabajo o un empleo”, declaró Rodríguez.

$!Considerado el santo más “taquillero” por su enorme popularidad, devotos de todos los estratos sociales adquieren las tradicionales figuras para sus hogares durante las festividades.
Considerado el santo más “taquillero” por su enorme popularidad, devotos de todos los estratos sociales adquieren las tradicionales figuras para sus hogares durante las festividades. HOMERO SÁNCHEZ

HORARIOS Y ACTIVIDADES

Las festividades continúan este martes 27 de octubre con el último día del novenario, dedicado a los más necesitados. El programa incluye:

08:00, 19:00 y 20:00 horas: Misas.

18:30 horas: Peregrinación.

21:00 horas: Tradicionales mañanitas a San Judas Tadeo.

Para este miércoles 28 de octubre, día principal de la celebración, las actividades comenzarán desde temprano:

06:00 horas: Rosario de Aurora, partiendo de las calles Corona y Fragua.

08:00 a 21:00 horas: Misas cada hora.

22:00 horas: Tradicional quema de pólvora.

Todas las actividades tendrán como punto de encuentro la capilla de San Judas Tadeo, ubicada en José María Lafragua 1303, en la Zona Centro de Saltillo, y las calles estarán cerradas a la circulación desde este martes a primera hora.

“Es mi primera fiesta patronal aquí y la estoy recibiendo con una gran alegría”, manifestó Salas Gámez, quien invitó a los fieles a participar con fe y comprender el sentido de la intercesión del santo ante las causas difíciles y desesperadas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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