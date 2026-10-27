Salud y trabajo, entre las principales súplicas a San Juditas en Saltillo

Las causas difíciles y desesperadas no distinguen entre ricos y pobres. Para los devotos de San Judas Tadeo, cada petición representa una necesidad imperiosa que los lleva a congregarse fervorosamente en el tempo del santo de las causas difíciles cada 28 de octubre, en Saltillo.

Para el rector del templo de San Judas Tadeo, el presbítero Maurino Salas Gámez, esta es la primera ocasión que preside y organiza las fiestas patronales, luego de nueve meses al frente de la comunidad.

El sacerdote reconoció que la magnitud de la celebración exige un riguroso trabajo de coordinación y entrega de todos los voluntarios y colaboradores.

Considerada una de las fiestas patronales más relevantes y concurridas del calendario católico en Saltillo, la celebración reúne todos los años a numerosos devotos de San Juditas, a quien el propio sacerdote describió como uno de los más “taquilleros”, por la popularidad de su devoción entre personas de distintas condiciones sociales y económicas.

“(San Judas Tadeo) Es de los mas ‘taquilleros’, por decirlo de alguna manera, porque la gente de todos los estratos sociales viene aquí. Lo mismo viene el pobre como el rico a pedirle; cada quien pide lo que para ellos en ese momento es una causa difícil y desesperada”, expresó.

El sacerdote explicó que, más allá de las necesidades de los creyentes, también es necesario fortalecer la formación religiosa de quienes acuden a solicitar su ayuda.

El Rector explicó que uno de los principales mensajes transmitidos durante las celebraciones del novenario en curso consiste en explicarle a la feligresía que San Judas Tadeo intercede ante Dios, pero no es quien realiza los milagros.

“Lo que hemos intentado durante este novenario es ir enseñándoles a saber pedir, que sea una petición más efectiva”, explicó el sacerdote, “hay que pedirle (a San Judas Tadeo) que interceda por los milagros ante Dios”, puntualizó.

Por su parte, Marta Elena Rodríguez, sacristana del templo sanjudense, explicó que también es la primera ocasión que participa como integrante del equipo encargado de las fiestas patronales.

Para ella, la salud y la falta de empleo destacan entre las principales preocupaciones que los devotos de San Judas Tadeo expresan durante sus visitas al templo ubicado en el centro de Saltillo, por la popular zona de Urdiñola.

“Los casos difíciles por los que la mayoría viene a pedir intercesión a San Judas Tadeo es por la salud y también por problemas económicos. Cuando pierden un trabajo o un empleo”, declaró Rodríguez.

Las festividades continúan este martes 27 de octubre con el último día del novenario, dedicado a los más necesitados. Habrá misas a las 08:00, 19:00 y 20:00 horas, una peregrinación a las 18:30 horas y las tradicionales mañanitas a San Judas Tadeo a las 21:00 horas.

Para este miércoles 28 de octubre, día principal de la celebración, las actividades comenzarán a las 06:00 horas con el Rosario de Aurora, que partirá de las calles Corona y Fragua.

Posteriormente se celebrarán misas cada hora, desde las 08:00 hasta las 21:00 horas, mientras que a las 22:00 horas está programada la tradicional quema de pólvora.

Las actividades tendrán como punto de encuentro la capilla de San Judas Tadeo, ubicada en José María Lafragua 1303, en la Zona Centro de Saltillo y las calles estarán cerradas a la circulación desde este martes a primera hora.

“Es mi primera fiesta patronal aquí y la estoy recibiendo con una gran alegría”, manifestó Salas Gámez, quien invitó a los fieles a participar con fe y comprender el sentido de la intercesión del santo ante las causas difíciles y desesperadas.