$!Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación

A dos cuadras de la Alameda Zaragoza del Centro Histórico de Saltillo y a un lado de la estación del tren de carga de la empresa Kansas City Southern de México (KCSM) se pretende construir un fraccionamiento, potencializando la llegada del tren al primer cuadro de la ciudad. Así lo reveló el acuerdo 142/23/25 del cabildo en el que se aprobó la solicitud de asignación de nomenclatura para fines residenciales en el cruce de las calles Prolongación Colón y Emilio Carranza. TE PUEDE INTERESAR: Ven viable que tren Saltillo-Monterrey tarde hora y media; es un buen avance, dice experto La nomenclatura será para “el fraccionamiento industrial” a desarrollarse “en corredor urbano (CU-2) habitacional, servicios y comercios denominado “Villas Alameda” y sus calles internas Paseo del Arce y Paseo del Nogal”. Actualmente en este terreno se encuentra una cancha de futbol de tierra conocida como “Campos Ferrocarrileros”, se encuentra a dos cuadras de la Alameda, frente al Colegio Salesiano Valle Arizpe y al Gimnasio Municipal Nazario S. Ortiz Garza. A finales del mes pasado, personal que aseguró trabajar para la Secretaría de Energía federal, confirmó a VANGUARDIA que actualmente realiza estudios topográficos en la estación del tren de carga actualmente operada por KCSM. Aunque aclararon no tener la información a la mano, señalaron que “es probable” que en el sitio se ubique la estación del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

Asimismo, en junio de este año, la regidora por Morena, Rosaura Monroy Becerril, declaró a través de sus redes sociales que será en este punto donde se ubicará la estación de pasajeros del tren Saltillo-Nuevo Laredo. La publicación realizada en Facebook se hizo tras una reunión con el delegado en Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tanech Sánchez. TE PUEDE INTERESAR: Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte “Te comparto que en Saltillo habrá dos estaciones, una en Derramadero y la otra en la estación ferroviaria central, en el centro de Saltillo. Tendremos un tren seguro, digno y accesible para todas y todos.Además, este proyecto beneficiará a cientos de trabajadores que se trasladan diariamente a las zonas industriales de los municipios conurbados y que ayudará a desahogar el caos vial que vive la ciudad”, dijo en la red social en junio de este año. NECESARIOS REDENSIFICACIÓN Y EVALUAR CARGA DE SERVICIOS Para el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) José Ruiz Fernández, la redensificación del área donde se desarrollará el fraccionamiento es una dinámica “necesaria” y “conveniente”. Así lo consideró “a efecto de mantener una vocación de usos mixtos para el área de influencia del sitio en que se proyecta la estación de pasajeros del tren”. También apuntó que para ello, será necesario considerar aspectos fundamentales como la capacidad de carga de los servicios disponibles en el área, entre estos la suficiencia en la red de agua potable y de drenaje, así como la adecuada capacidad de las vialidades y la diversificación de las opciones de movilidad desde y hacia el sector.