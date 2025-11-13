Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación
    El primer cuadro de la ciudad potencializará su desarrollo con la llegada del tren de pasajeros. Foto: Especial

La redensificación de la zona es necesaria así como la urgencia de prever la garantía de servicios como agua y drenaje, considera experto

A dos cuadras de la Alameda Zaragoza del Centro Histórico de Saltillo y a un lado de la estación del tren de carga de la empresa Kansas City Southern de México (KCSM) se pretende construir un fraccionamiento, potencializando la llegada del tren al primer cuadro de la ciudad.

Así lo reveló el acuerdo 142/23/25 del cabildo en el que se aprobó la solicitud de asignación de nomenclatura para fines residenciales en el cruce de las calles Prolongación Colón y Emilio Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: Ven viable que tren Saltillo-Monterrey tarde hora y media; es un buen avance, dice experto

La nomenclatura será para “el fraccionamiento industrial” a desarrollarse “en corredor urbano (CU-2) habitacional, servicios y comercios denominado “Villas Alameda” y sus calles internas Paseo del Arce y Paseo del Nogal”.

Actualmente en este terreno se encuentra una cancha de futbol de tierra conocida como “Campos Ferrocarrileros”, se encuentra a dos cuadras de la Alameda, frente al Colegio Salesiano Valle Arizpe y al Gimnasio Municipal Nazario S. Ortiz Garza.

A finales del mes pasado, personal que aseguró trabajar para la Secretaría de Energía federal, confirmó a VANGUARDIA que actualmente realiza estudios topográficos en la estación del tren de carga actualmente operada por KCSM.

Aunque aclararon no tener la información a la mano, señalaron que “es probable” que en el sitio se ubique la estación del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

$!Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación

Asimismo, en junio de este año, la regidora por Morena, Rosaura Monroy Becerril, declaró a través de sus redes sociales que será en este punto donde se ubicará la estación de pasajeros del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

La publicación realizada en Facebook se hizo tras una reunión con el delegado en Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tanech Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte

Te comparto que en Saltillo habrá dos estaciones, una en Derramadero y la otra en la estación ferroviaria central, en el centro de Saltillo. Tendremos un tren seguro, digno y accesible para todas y todos.Además, este proyecto beneficiará a cientos de trabajadores que se trasladan diariamente a las zonas industriales de los municipios conurbados y que ayudará a desahogar el caos vial que vive la ciudad”, dijo en la red social en junio de este año.

NECESARIOS REDENSIFICACIÓN Y EVALUAR CARGA DE SERVICIOS

Para el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) José Ruiz Fernández, la redensificación del área donde se desarrollará el fraccionamiento es una dinámica “necesaria” y “conveniente”.

Así lo consideró “a efecto de mantener una vocación de usos mixtos para el área de influencia del sitio en que se proyecta la estación de pasajeros del tren”.

También apuntó que para ello, será necesario considerar aspectos fundamentales como la capacidad de carga de los servicios disponibles en el área, entre estos la suficiencia en la red de agua potable y de drenaje, así como la adecuada capacidad de las vialidades y la diversificación de las opciones de movilidad desde y hacia el sector.

Lo anterior considerando la oportunidad de diversificación modal que aporta la incorporación del tren a la movilidad regional, entre otros.

“De igual manera será necesario analizar el equipamiento urbano que da servicio al polígono a efecto de evitar su saturación. Será también necesario anticiparse a presiones urbanas que puedan provocar efectos gentrificadores, para amortiguarles mediante soluciones como la adopción de vivienda mixta”, expuso.

Ruiz Fernández también indicó que la dinámica del Tren México-Nuevo Laredo obliga a hacer actualizaciones al Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU) actual.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe

Indicó que si bien contempla en su Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible la incorporación de movilidad ferroviaria de pasajeros a Monterrey y a Derramadero, no contempla el detalle propio del proyecto real que se está materializando, particularmente su integración a la política de centros y subcentros urbanos.

“Será necesaria la actualización del PDDU para anticiparse oportunamente a las acciones necesarias desde el Gobierno Municipal para integrar pertinentemente sus impactos en la visión de corto, mediano y largo plazo del desarrollo de este sector y del resto del área de influencia del tren, lo que tendrá un impacto en desarrollos nuevos, como el de Villas Alameda, así como en la vivienda ya establecida”, explicó.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
viviendas
A20

Localizaciones


Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón.

Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
Dos unidades pesadas afectaron la circulación en la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para los operadores.

Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Los intentos se realizaron principalmente con medicamentos no narcóticos, es decir, fármacos fuertes recetados para otros padecimientos.

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Copiando en el examen

Copiando en el examen
Sabio domador

Sabio domador
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?