Saltillo presidirá la Asociación de Ciudades Capitales; buscará replicar modelos exitosos

Saltillo fue elegido para presidir la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) durante 2026, decisión que —según señaló el alcalde Javier Díaz— representa una oportunidad para fortalecer programas locales y traer a la ciudad prácticas que han dado resultados en distintos puntos del país. “La verdad me dio mucho orgullo que nos estén reconociendo a Saltillo como quien pudiera liderar esta asociación en el año que entra”, dijo.

El alcalde compartió que la invitación llegó directamente de alcaldesas y alcaldes de otras capitales, quienes plantearon que Saltillo encabezara la mesa directiva durante el siguiente periodo. “Es una gran responsabilidad. Mi compromiso es con las y los saltillenses, pero desde esta posición podemos generar apoyos extraordinarios o gestionar recursos en beneficio de las capitales y de Saltillo”, comentó.

UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

La ACCM surgió como un mecanismo de trabajo entre capitales que, además de reuniones técnicas, ha incluido procesos de capacitación internacional. Dieciséis alcaldes y alcaldesas participaron en un curso del MIT como parte de la Aceleradora de Ciudades en Boston, donde se compartieron experiencias de innovación pública y fortalecimiento institucional.

El grupo también sostuvo encuentros en Texas, durante una gira encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y estableció diálogo con autoridades de Austin y Houston. Desde su incorporación, Saltillo ha buscado que estas mesas deriven en programas y acciones concretas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Díaz explicó que uno de los objetivos de la ACCM es compartir modelos y estrategias que han funcionado en distintas ciudades. En la última sesión nacional —realizada en Puebla—, Saltillo presentó avances en movilidad, seguridad y recuperación de espacios públicos, al tiempo que conoció programas aplicados en municipios como Mérida, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Puebla.

“Lo que buscamos es ver esas experiencias exitosas y cómo pudiéramos tropicalizarlas aquí a Saltillo”, mencionó. Añadió que la ciudad también podrá compartir acciones propias, como el programa Aquí Vamos Gratis, la recuperación de espacios públicos mediante la Aceleradora de Ciudades, los proyectos impulsados por el DIF municipal y herramientas como el Visor Saltillo y el chatbot de Saltillo Fácil.