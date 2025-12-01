Saltillo presidirá la Asociación de Ciudades Capitales; buscará replicar modelos exitosos
Javier Díaz encabezará la mesa directiva nacional en 2026 y afirmó que la ciudad aprovechará el cargo para intercambiar experiencias con otras capitales impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida
Saltillo fue elegido para presidir la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) durante 2026, decisión que —según señaló el alcalde Javier Díaz— representa una oportunidad para fortalecer programas locales y traer a la ciudad prácticas que han dado resultados en distintos puntos del país. “La verdad me dio mucho orgullo que nos estén reconociendo a Saltillo como quien pudiera liderar esta asociación en el año que entra”, dijo.
El alcalde compartió que la invitación llegó directamente de alcaldesas y alcaldes de otras capitales, quienes plantearon que Saltillo encabezara la mesa directiva durante el siguiente periodo. “Es una gran responsabilidad. Mi compromiso es con las y los saltillenses, pero desde esta posición podemos generar apoyos extraordinarios o gestionar recursos en beneficio de las capitales y de Saltillo”, comentó.
UN ESPACIO DE COLABORACIÓN
La ACCM surgió como un mecanismo de trabajo entre capitales que, además de reuniones técnicas, ha incluido procesos de capacitación internacional. Dieciséis alcaldes y alcaldesas participaron en un curso del MIT como parte de la Aceleradora de Ciudades en Boston, donde se compartieron experiencias de innovación pública y fortalecimiento institucional.
El grupo también sostuvo encuentros en Texas, durante una gira encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y estableció diálogo con autoridades de Austin y Houston. Desde su incorporación, Saltillo ha buscado que estas mesas deriven en programas y acciones concretas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Díaz explicó que uno de los objetivos de la ACCM es compartir modelos y estrategias que han funcionado en distintas ciudades. En la última sesión nacional —realizada en Puebla—, Saltillo presentó avances en movilidad, seguridad y recuperación de espacios públicos, al tiempo que conoció programas aplicados en municipios como Mérida, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Puebla.
“Lo que buscamos es ver esas experiencias exitosas y cómo pudiéramos tropicalizarlas aquí a Saltillo”, mencionó. Añadió que la ciudad también podrá compartir acciones propias, como el programa Aquí Vamos Gratis, la recuperación de espacios públicos mediante la Aceleradora de Ciudades, los proyectos impulsados por el DIF municipal y herramientas como el Visor Saltillo y el chatbot de Saltillo Fácil.
EJES QUE GUIARÁN EL LIDERAZGO
El alcalde detalló que, al asumir la presidencia de la ACCM, Saltillo trabajará bajo tres líneas:
1. Traer a Saltillo lo mejor de otras ciudades, mediante el análisis y adaptación de modelos exitosos.
2. Compartir prácticas que han funcionado en Saltillo, incluida la coordinación con el Gobierno del Estado.
3. Posicionar a Saltillo a nivel nacional, como una capital que impulsa innovación y colaboración municipal.
SEGURIDAD: EJE PRINCIPAL
Ante los cuestionamientos de medios sobre cómo se traducirá la presidencia en beneficios para la ciudad, Díaz reiteró que la seguridad seguirá siendo prioridad. “Saltillo es la capital más segura del país y seguiremos trabajando en eso”, afirmó.
Explicó que la coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila y con fuerzas federales es uno de los pilares del modelo local. “Tenemos una coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías del estado, la policía estatal... así se llevan los cateos: organizados, coordinados y ordenados”, señaló el edil.
El alcalde agregó que el intercambio entre capitales permitirá revisar modelos de prevención, de análisis de incidencias y de operatividad que podrían adaptarse al contexto local.
MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS
Díaz González adelantó que, como parte del diálogo entre capitales, Saltillo revisará modelos de transporte aplicados en Mérida y Querétaro, aunque subrayó que las decisiones deben responder a las necesidades de la ciudad. “Tenemos que ver lo que realmente Saltillo necesita en estos momentos”, dijo.
Entre los proyectos para 2026 mencionó el rediseño de rutas alimentadoras, la creación de circuitos radiales y la implementación de recaudo electrónico para facilitar la renovación de unidades por parte de los concesionarios.
En espacios públicos, indicó que la experiencia con la Aceleradora de Ciudades permitió rehabilitar y activar parques mediante promotores deportivos y culturales, una práctica que Saltillo ya intercambia con otros municipios.
SALTILLO SERÁ SEDE NACIONAL
La ciudad también albergará una reunión plenaria de la ACCM en 2026, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Díaz explicó que la relación con el organismo ha permitido gestionar reuniones y resolver temas como los apagones que afectaron pozos de agua a principios de año. “Para 2026 estaremos programando una de estas reuniones plenarias aquí en Saltillo”, dijo.
“Vamos a implementar programas que mejoren la calidad de vida”, expresó Javier Díaz.
El alcalde cerró señalando que el liderazgo nacional servirá para fortalecer proyectos locales y mantener un intercambio constante de prácticas entre capitales. “Aquí vamos a implementar programas y acciones que mejoren la calidad de vida de las y los saltillenses; exportar experiencias exitosas de Saltillo y traer otras que podamos adaptar”, afirmó.
NUEVA MESA DIRECTIVA
Durante la presentación, el alcalde dio a conocer los perfiles de las personas que acompañarán a Saltillo en la mesa directiva de la ACCM. La secretaría general estará a cargo de Biby Karen Rabelo de la Torre, alcaldesa de Campeche, quien previamente fue diputada local y encabezó programas de apoyo alimentario durante la pandemia.
También participará Yolanda Osuna, alcaldesa de Tabasco, con trayectoria en organismos de capacitación municipal, representación en conferencias de la UNESCO y trabajo en la Asamblea General de Naciones Unidas.
A la mesa se suma José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, licenciado en Derecho con experiencia como procurador de Justicia de Morelos, consejero jurídico estatal y primer presidente municipal reelecto en esa capital.
El alcalde señaló que esta integración permitirá fortalecer el intercambio entre administraciones con perfiles técnicos y experiencias diversas dentro del país.