Se activan saltillenses en espacios rehabilitados, destaca Javier Díaz por programa ‘Activa tu Parque’

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    El alcalde prioriza la rehabilitación de espacios públicos para fortalecer el tejido social. CORTESÍA

Los parques intervenidos se utilizan para actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades

Espacios públicos rehabilitados en Saltillo gracias al programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se han convertido en puntos de encuentro para actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a personas de todas las edades.

“Y lo más importante de todo es que se está fortaleciendo el tejido social; las y los vecinos de las plazas salen y se reúnen todos los días en espacios dignos y seguros”, afirmó el edil.

Díaz González detalló que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y del Instituto Municipal de Cultura, así como con el apoyo de promotores deportivos y culturales, se desarrollan actividades permanentes para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las acciones destacan convivencias con integrantes del equipo Saltillo Soccer en sectores como Saltillo 2000, Nazario S. Ortiz Garza, Gustavo Espinoza Mireles y El Minero. En estas dos últimas colonias también se han realizado activaciones físicas con bailotones.

En el ámbito cultural, promotores han llevado distintas ediciones de La Ruta Más Creativa, acercando el arte urbano, así como presentaciones de música, danza y expresiones artísticas a diversas colonias.

$!Javier Díaz promueve actividades deportivas y culturales permanentes en colonias.
Javier Díaz promueve actividades deportivas y culturales permanentes en colonias. CORTESÍA

El presidente municipal informó que, durante el primer año de su administración, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada, se invirtieron más de 35 millones de pesos en la rehabilitación de espacios como el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, la cancha Benito Juárez, la plaza del bulevar El Minero, el espacio Jesús Carranza, el parque Abraham Curbelo y el ubicado en la colonia Espinoza Mireles, entre otros.

Asimismo, este año iniciaron trabajos de intervención en plazas públicas de las colonias Azteca, La Madrid, Maravillas y Virreyes, proyectos que forman parte del programa Participa Saltillo y que fueron propuestos por la propia ciudadanía.

“Lo que buscamos es rehabilitar y reactivar los espacios públicos en Saltillo, porque los parques y plazas deben ser puntos de encuentro seguros, funcionales y accesibles para todas y todos”, concluyó.

