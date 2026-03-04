Se activan saltillenses en espacios rehabilitados, destaca Javier Díaz por programa ‘Activa tu Parque’

Espacios públicos rehabilitados en Saltillo gracias al programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se han convertido en puntos de encuentro para actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a personas de todas las edades.

“Y lo más importante de todo es que se está fortaleciendo el tejido social; las y los vecinos de las plazas salen y se reúnen todos los días en espacios dignos y seguros”, afirmó el edil.

Díaz González detalló que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y del Instituto Municipal de Cultura, así como con el apoyo de promotores deportivos y culturales, se desarrollan actividades permanentes para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las acciones destacan convivencias con integrantes del equipo Saltillo Soccer en sectores como Saltillo 2000, Nazario S. Ortiz Garza, Gustavo Espinoza Mireles y El Minero. En estas dos últimas colonias también se han realizado activaciones físicas con bailotones.

En el ámbito cultural, promotores han llevado distintas ediciones de La Ruta Más Creativa, acercando el arte urbano, así como presentaciones de música, danza y expresiones artísticas a diversas colonias.