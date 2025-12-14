Se atraviesa para entrar a gasolinera y genera aparatoso choque en la antigua a Monclova
Dos ocupantes de uno de los vehículos involucrados fueron trasladados a un hospital para valoración médica, mientras autoridades federales se hicieron cargo del peritaje
Un accidente vial se registró la mañana de este domingo en la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 3, frente a la gasolinera Los Cedros, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y a autoridades de tránsito.
En el siniestro participaron un vehículo Dodge Stratus color blanco, conducido por Gerónimo ¨N¨, de 64 años, quien señaló que viajaba de Saltillo y que, al intentar ingresar a la gasolinera, no se percató del otro automóvil, atravesándose en el camino.
El vehículo que transitaba de Ramos Arizpe a Saltillo era un Chevrolet Corsa, conducido por Omar ¨N¨, de 28 años, quien no alcanzó a frenar ni reaccionar al observar que el otro vehículo se le metió en la circulación libre a su destino.
Paramédicos de Bomberos respondieron al llamado del 911 y valoraron a Rogelio ¨N¨, de 48 años, quien viajaba como copiloto en el asiento delantero del Chevrolet Corsa. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, se decidió trasladarlo al hospital para descartar posibles lesiones.
Asimismo, fue trasladado otro de los acompañantes del mismo vehículo, Rogelio Alonso ¨N¨ de 21 años, quien presentó lesiones menores, pero con dolor en el cuello.
Personal de la Policía Municipal que tomó conocimiento del accidente esperó a las autoridades de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo del siniestro.