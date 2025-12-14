Se atraviesa para entrar a gasolinera y genera aparatoso choque en la antigua a Monclova

Un accidente vial se registró la mañana de este domingo en la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 3, frente a la gasolinera Los Cedros, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y a autoridades de tránsito.

En el siniestro participaron un vehículo Dodge Stratus color blanco, conducido por Gerónimo ¨N¨, de 64 años, quien señaló que viajaba de Saltillo y que, al intentar ingresar a la gasolinera, no se percató del otro automóvil, atravesándose en el camino.

