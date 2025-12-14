Se atraviesa para entrar a gasolinera y genera aparatoso choque en la antigua a Monclova

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Se atraviesa para entrar a gasolinera y genera aparatoso choque en la antigua a Monclova
    Elementos de la Guardia Nacional tomaron control del lugar para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades. FOTO: CORTESÍA

Dos ocupantes de uno de los vehículos involucrados fueron trasladados a un hospital para valoración médica, mientras autoridades federales se hicieron cargo del peritaje

Un accidente vial se registró la mañana de este domingo en la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 3, frente a la gasolinera Los Cedros, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y a autoridades de tránsito.

En el siniestro participaron un vehículo Dodge Stratus color blanco, conducido por Gerónimo ¨N¨, de 64 años, quien señaló que viajaba de Saltillo y que, al intentar ingresar a la gasolinera, no se percató del otro automóvil, atravesándose en el camino.

TE PUEDE INTERESAR: Auto deportivo derriba poste tras perder el control en Saltillo

$!Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes del Chevrolet Corsa tras el accidente.
Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes del Chevrolet Corsa tras el accidente. FOTO: CORTESÍA

El vehículo que transitaba de Ramos Arizpe a Saltillo era un Chevrolet Corsa, conducido por Omar ¨N¨, de 28 años, quien no alcanzó a frenar ni reaccionar al observar que el otro vehículo se le metió en la circulación libre a su destino.

Paramédicos de Bomberos respondieron al llamado del 911 y valoraron a Rogelio ¨N¨, de 48 años, quien viajaba como copiloto en el asiento delantero del Chevrolet Corsa. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, se decidió trasladarlo al hospital para descartar posibles lesiones.

Asimismo, fue trasladado otro de los acompañantes del mismo vehículo, Rogelio Alonso ¨N¨ de 21 años, quien presentó lesiones menores, pero con dolor en el cuello.

$!Dos personas que viajaban en el Chevrolet Corsa fueron trasladadas a un hospital para valoración médica preventiva.
Dos personas que viajaban en el Chevrolet Corsa fueron trasladadas a un hospital para valoración médica preventiva. FOTO: CORTESÍA

Personal de la Policía Municipal que tomó conocimiento del accidente esperó a las autoridades de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo del siniestro.

Temas


accidentes viales
Carreteras
Choques

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

FOTO: ESPECIAL

Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48
FOTO: JONAS BEEN HENRIKSEN/AP

Una entrevista con María Corina Machado
true

POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

Regalo navideño

Regalo navideño
Pestseller: Delirios de Grandeza

Pestseller: Delirios de Grandeza