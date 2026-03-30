Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo
    La pelea contra el fuego fue cansada. Ulises Martínez
    Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo
    Se desconoce que originó el fuego Ulises Martínez
    Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo
    Bomberos controlaron las llamas Ulises Martínez
    Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo
    Las llamas avanzaron rápidamente Ulises Martínez

Cuerpo de bomberos acudió al lugar para apagar el fuego que afectó a cinco tejabanes

Alrededor de cinco tejabanes quedaron reducidos a cenizas la tarde de este lunes, tras un incendio registrado en el fraccionamiento Rincón de Asturias. Personal del cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas.

Minutos antes de las 3 de la tarde, habitantes de las viviendas afectadas y vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911, alertando sobre el fuego. En pocos minutos, elementos de bomberos arribaron con dos máquinas de ataque y una pipa de agua, iniciando las labores para controlar el incendio, el cual finalmente fue sofocado en su totalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia acoso sexual a ella y a su familia, en Saltillo

Al interior del lugar, afortunadamente, no se encontraban personas atrapadas. Sin embargo, se solicitó el apoyo de una ambulancia para atender a una mujer que presentó síntomas por inhalación de humo y una crisis nerviosa, sin lesiones de gravedad. Se evaluaría si era necesario su traslado a un hospital o si permanecería en el lugar, ya que no presentaba afectaciones que requirieran atención hospitalaria, mientras los vulcanos concluían las labores de control.

Por su parte, Protección Civil llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro, ya que las estructuras resultaron completamente consumidas por el fuego. También se revisará la documentación de los predios afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Miguel Mery Ayup afirma que los jueces de Coahuila arrastran con una de las cargas de trabajo más pesadas en el País.

Presidente del PJ de Coahuila llama a la unidad tras controversia con gremios de abogados
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra