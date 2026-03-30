Se consumen tejabanes en fraccionamiento de Saltillo

Alrededor de cinco tejabanes quedaron reducidos a cenizas la tarde de este lunes, tras un incendio registrado en el fraccionamiento Rincón de Asturias. Personal del cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas.

Minutos antes de las 3 de la tarde, habitantes de las viviendas afectadas y vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911, alertando sobre el fuego. En pocos minutos, elementos de bomberos arribaron con dos máquinas de ataque y una pipa de agua, iniciando las labores para controlar el incendio, el cual finalmente fue sofocado en su totalidad.

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Al interior del lugar, afortunadamente, no se encontraban personas atrapadas. Sin embargo, se solicitó el apoyo de una ambulancia para atender a una mujer que presentó síntomas por inhalación de humo y una crisis nerviosa, sin lesiones de gravedad. Se evaluaría si era necesario su traslado a un hospital o si permanecería en el lugar, ya que no presentaba afectaciones que requirieran atención hospitalaria, mientras los vulcanos concluían las labores de control.

Por su parte, Protección Civil llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro, ya que las estructuras resultaron completamente consumidas por el fuego. También se revisará la documentación de los predios afectados.