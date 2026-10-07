Se desploma árbol con enjambre de abejas, en Saltillo
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Los insectos se dispersaron por el lugar, lo que provocó que los paseantes huyeran de los jardines
Un árbol ubicado en una de las jardineras de la Alameda Zaragoza se desplomó junto con un enjambre de abejas, situación que puso en riesgo a decenas de peatones que se encontraban en el lugar.
Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada; sin embargo, el incidente generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.
Como medida preventiva, las autoridades procedieron al cierre de la calle Cuauhtémoc, en su cruce con Francisco I. Madero, mientras se realizaban las acciones correspondientes en la zona.
De acuerdo con versiones de testigos, el incidente ocurrió cuando un árbol que se encontraba podrido cayó dentro de una de las jardineras de la Alameda. Al momento del desplome, el árbol tenía un enorme enjambre de abejas, que se dispersaron por los angostos pasillos del lugar.
Ante la presencia de los insectos, alrededor de una decena de peatones que se encontraban cerca se alejaron del sitio y corrieron en dirección a la calle Cuauhtémoc para ponerse a salvo.
Las autoridades acordonaron de inmediato el área donde ocurrió la caída del árbol y permanecieron en el sitio durante aproximadamente 25 minutos, hasta que consideraron que ya no existía riesgo para los peatones.
Finalmente, los elementos se retiraron del lugar una vez que las condiciones fueron consideradas seguras.