Se desploma árbol con enjambre de abejas, en Saltillo

Un árbol ubicado en una de las jardineras de la Alameda Zaragoza se desplomó junto con un enjambre de abejas, situación que puso en riesgo a decenas de peatones que se encontraban en el lugar.

Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada; sin embargo, el incidente generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

Como medida preventiva, las autoridades procedieron al cierre de la calle Cuauhtémoc, en su cruce con Francisco I. Madero, mientras se realizaban las acciones correspondientes en la zona.

De acuerdo con versiones de testigos, el incidente ocurrió cuando un árbol que se encontraba podrido cayó dentro de una de las jardineras de la Alameda. Al momento del desplome, el árbol tenía un enorme enjambre de abejas, que se dispersaron por los angostos pasillos del lugar.