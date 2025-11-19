Incendio deja un calcinado y un herido en Pesquería, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Un incendio, registrado la madrugada de este miércoles, dejó un hombre calcinado y otro con quemaduras en el 90% de su cuerpo, así como tres evacuados, en Pesquería, Nuevo León.
El siniestro se registró en una propiedad que está habilitada como casa habitación y taller mecánico, la cual se ubica en Río Danubio y Río Pesquería, en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el referido ayuntamiento.
Protección Civil del estado (PCNL) informó que atendió el reporte del incendio y en el lugar confirmó la presencia de un lesionado, de unos 60 años, quien fue trasladado al Hospital Universitario para su atención médica. Además en el área se localizó el cuerpo de un masculino calcinado, el cual también habitaba en el lugar y no se observó que saliera.
Al arribo de la corporación estatal, en el sitio ya estaban trabajando los elementos de Protección Civil de Pesquería.
La propiedad se estableció que estaba dividida en una casa, un tejaban y un pequeño taller mecánico. El fuego afectó también tres vehículos de las cuales dos se consumieron en un 90% y un 40%.
Al sitio también se movilizaron elementos de la Policía municipal, así como Fuerza Civil que quedó al resguardo del lugar en espera de las autoridades correspondientes.