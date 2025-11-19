Incendio deja un calcinado y un herido en Pesquería, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio, registrado la madrugada de este miércoles, dejó un hombre calcinado y otro con quemaduras en el 90% de su cuerpo, así como tres evacuados, en Pesquería, Nuevo León. El siniestro se registró en una propiedad que está habilitada como casa habitación y taller mecánico, la cual se ubica en Río Danubio y Río Pesquería, en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el referido ayuntamiento. TE PUEDE INTERESAR: Choque de dos camiones y un tráiler deja 29 lesionados, en Nuevo León

Protección Civil del estado (PCNL) informó que atendió el reporte del incendio y en el lugar confirmó la presencia de un lesionado, de unos 60 años, quien fue trasladado al Hospital Universitario para su atención médica. Además en el área se localizó el cuerpo de un masculino calcinado, el cual también habitaba en el lugar y no se observó que saliera. Al arribo de la corporación estatal, en el sitio ya estaban trabajando los elementos de Protección Civil de Pesquería.