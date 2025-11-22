Fallece septuagenario horas después de ser arrollado por menor motociclista en Ramos Arizpe
La Fiscalía inició las diligencias correspondientes y ordenó la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y deslindar responsabilidades
Un menor de 17 años, identificado como David Sebastián, quedó bajo resguardo policial en las instalaciones del Hospital General de Saltillo al ser uno de los participantes en un accidente vial donde murió una persona de la tercera edad.
El joven resultó lesionado después de impactarse contra un peatón mientras circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Federalismo, en la colonia Valle Poniente, en el municipio de Ramos Arizpe, alrededor de las 23:00 horas de este viernes.
De acuerdo con las primeras investigaciones, al avanzar por la vialidad mencionada se encontró con el señor Manuel ¨N¨, de 78 años, quien intentaba cruzar la calle. El peatón se atravesó en la trayectoria de la motocicleta y fue arrollado.
Tras el impacto, ambos quedaron lesionados; el menor presentó diversos golpes sufridos durante el choque.
Por su parte, Manuel ¨N¨ fue trasladado en estado grave debido a las lesiones que presentó al momento de la atención inicial.
Al no contar con servicio médico, los dos lesionados fueron trasladados por paramédicos al Hospital General para recibir atención.
Más tarde, el personal del Hospital General informó que Manuel ¨N¨, de 79 años, falleció por traumatismo craneoencefálico, declarándose el deceso a las 07:10 horas de este sábado.
Al lugar acudió su hija, Joseline ¨N¨, quien fue notificada del fallecimiento, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes.
Tras concluir las labores de investigación, el cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se espera la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte y establecer la responsabilidad de los participantes.