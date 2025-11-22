Fallece septuagenario horas después de ser arrollado por menor motociclista en Ramos Arizpe

Un menor de 17 años, identificado como David Sebastián, quedó bajo resguardo policial en las instalaciones del Hospital General de Saltillo al ser uno de los participantes en un accidente vial donde murió una persona de la tercera edad. El joven resultó lesionado después de impactarse contra un peatón mientras circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Federalismo, en la colonia Valle Poniente, en el municipio de Ramos Arizpe, alrededor de las 23:00 horas de este viernes. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choca contra fachada y auto estacionado al perder el control en Guayulera

De acuerdo con las primeras investigaciones, al avanzar por la vialidad mencionada se encontró con el señor Manuel ¨N¨, de 78 años, quien intentaba cruzar la calle. El peatón se atravesó en la trayectoria de la motocicleta y fue arrollado. Tras el impacto, ambos quedaron lesionados; el menor presentó diversos golpes sufridos durante el choque. Por su parte, Manuel ¨N¨ fue trasladado en estado grave debido a las lesiones que presentó al momento de la atención inicial.