Se pasa el Alto con su bicicleta y carro termina arrollando al ‘maistro’

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Gilberto Rodríguez Reyes, de 45 años, es el hombre que fue atropellado y sufrió lesiones en la rodilla izquierda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
A pesar del fuerte golpe que se llevó, el albañil y quiso que lo llevaran a una clínica de Saltillo

Un albañil de 45 años, identificado como Gilberto Rodríguez Reyes, resultó lesionado luego de ser derribado de su bicicleta por un vehículo compacto en la colonia Isabel Amalia.

El hombre, quien dijo residir en la colonia Valle de las Torres, circulaba en su bicicleta por la calle Aeropuerto de Culiacán, en sentido oriente a poniente, cuando al llegar al cruce con Colotlán presuntamente no respetó el señalamiento de alto y fue embestido por un Nissan March.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza investigación de joven que denunció agresión y retención en Saltillo

El automóvil era conducido por Reyna Jazmín N., quien transitaba de sur a norte. La unidad presentó daños menores en el cofre, mientras que el ciclista sufrió lesiones considerables en la rodilla izquierda.

Paramédicos de la Cruz Roja recomendaron trasladar al afectado a una clínica; sin embargo, él se negó al traslado.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento del incidente y solicitaron la intervención de la aseguradora para proporcionar un volante médico al lesionado.

