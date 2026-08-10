¡Se queda sin frenos! Tractocamión impacta tres vehículos en el oriente de Saltillo
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Un tractocamión sin frenos chocó contra tres vehículos estacionados en la colonia Zaragoza; no se reportaron personas lesionadas
Un tractocamión se quedó sin frenos y terminó impactando tres vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Jacarandas, antes de llegar al cruce con el bulevar Jardín, la tarde de este lunes en la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo.
El accidente ocurrió cuando el operador del tractocamión, identificado como Antonio “N”, de 26 años, señaló que la unidad se encontraba detenida y, luego de que el sistema de frenos dejara de responder, comenzó a avanzar.
De acuerdo con el conductor, el freno se botó y ya no pudo detener la unidad, por lo que el vehículo avanzó hasta detenerse por sí solo después de impactar los automóviles estacionados.
Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en tres de los vehículos involucrados. Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Se esperaba la llegada de las compañías aseguradoras para realizar la evaluación de los daños y determinar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de llegar a un convenio para la reparación de los vehículos afectados.