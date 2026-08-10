¡Se queda sin frenos! Tractocamión impacta tres vehículos en el oriente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Se queda sin frenos! Tractocamión impacta tres vehículos en el oriente de Saltillo
    El tractocamión terminó impactando tres vehículos estacionados en la colonia Zaragoza. CORTESÍA

Un tractocamión sin frenos chocó contra tres vehículos estacionados en la colonia Zaragoza; no se reportaron personas lesionadas

Un tractocamión se quedó sin frenos y terminó impactando tres vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Jacarandas, antes de llegar al cruce con el bulevar Jardín, la tarde de este lunes en la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el operador del tractocamión, identificado como Antonio “N”, de 26 años, señaló que la unidad se encontraba detenida y, luego de que el sistema de frenos dejara de responder, comenzó a avanzar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pandilleros-desatan-batalla-campal-y-atacan-a-policias-en-la-minita-de-saltillo-videos-ME22735687
$!Autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente.
Autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. CORTESÍA

De acuerdo con el conductor, el freno se botó y ya no pudo detener la unidad, por lo que el vehículo avanzó hasta detenerse por sí solo después de impactar los automóviles estacionados.

Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en tres de los vehículos involucrados. Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.
El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. CORTESÍA

Se esperaba la llegada de las compañías aseguradoras para realizar la evaluación de los daños y determinar las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de llegar a un convenio para la reparación de los vehículos afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares