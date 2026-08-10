¡Se queda sin frenos! Tractocamión impacta tres vehículos en el oriente de Saltillo

Un tractocamión se quedó sin frenos y terminó impactando tres vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Jacarandas, antes de llegar al cruce con el bulevar Jardín, la tarde de este lunes en la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando el operador del tractocamión, identificado como Antonio “N”, de 26 años, señaló que la unidad se encontraba detenida y, luego de que el sistema de frenos dejara de responder, comenzó a avanzar.