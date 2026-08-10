Pandilleros desatan batalla campal y atacan a policías en La Minita de Saltillo (videos)

Una riña entre grupos rivales terminó en una violenta confrontación contra elementos de seguridad, dejando varios policías lesionados, patrullas dañadas y cinco personas detenidas la noche de ayer en la colonia La Minita, al poniente de Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento inició entre integrantes de pandillas que protagonizaban una pelea en calles del sector, situación que fue reportada al Sistema de Emergencias 911 por vecinos alarmados ante la violencia del altercado.

Al arribar al lugar para restablecer el orden, elementos de distintas corporaciones fueron recibidos con agresiones por parte de varios de los involucrados, quienes comenzaron a lanzar piedras contra los oficiales y las unidades policiacas, además de utilizar armas blancas para intentar impedir las detenciones.

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Durante la intervención, una oficial resultó lesionada luego de recibir un machetazo en una rodilla, por lo que tuvo que recibir atención médica. Afortunadamente, las heridas no fueron consideradas de gravedad. Asimismo, otros elementos presentaron diversas lesiones tras ser alcanzados por piedras arrojadas por los agresores. La agresión también provocó daños materiales en varias patrullas que participaron en el operativo, las cuales terminaron con afectaciones en cristales y carrocería debido a los proyectiles lanzados por los rijosos.

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