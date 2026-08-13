Se unen el ska, rock y reggae por una buena causa en Saltillo; invitan a concierto a beneficio de asilo

Para apoyar a los adultos mayores del Asilo de Ancianos “El Buen Samaritano”, el próximo domingo 16 de agosto se realizará un evento musical con la participación de agrupaciones de ska, rock, punk y reggae. La jornada se llevará a cabo de 13:00 a 20:00 horas en la Concha Acústica de la Casa del Artesano, ubicada en calle Hidalgo Sur número 305, en la Zona Centro, a una cuadra y media de la Catedral de Santiago.

Como parte de la iniciativa, el acceso será mediante la donación de artículos que contribuyan a cubrir las necesidades de los adultos mayores que reciben atención en el asilo. El Buen Samaritano es un asilo que atiende de forma permanente a unos 50 adultos mayores en situación de vulnerabilidad o abandono. Entre los productos que se pueden aportar se encuentran artículos de aseo personal y limpieza, pañales para adulto, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, juegos de mesa, frazadas y medicamentos vigentes. El programa musical contará con la participación de las bandas locales Rootical, Helena Ponk, Radikal Club, Fusil 911, La Pura Vida, Roots Maffia y Ek Balam, quienes compartirán su talento durante una jornada dedicada a una causa social.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a acudir al evento y contribuir con alguno de los artículos solicitados, con la finalidad de apoyar al Asilo de Ancianos “El Buen Samaritano” y mejorar las condiciones de vida de sus residentes. La actividad busca combinar música y solidaridad en un espacio de convivencia, al tiempo que se reúnen productos de primera necesidad para los adultos mayores.