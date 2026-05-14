Secretaría de Educación llama a reforzar prevención tras riñas en secundarias de Saltillo

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    Secretaría de Educación llama a reforzar prevención tras riñas en secundarias de Saltillo
    En redes sociales circuló un video de la pelea entre alumnas de secundaria. ESPECIAL

El caso más reciente ocurrió en la Secundaria Técnica 74, donde una alumna resultó lesionada tras una pelea que fue grabada por otros estudiantes.

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, calificó como lamentables las riñas entre estudiantes que se han registrado recientemente en planteles de nivel básico y aseguró que los casos ya son atendidos por las autoridades educativas.

La declaración se dio luego de que el pasado miércoles circulara un video donde se observa una pelea entre dos alumnas de la Secundaria Técnica número 74, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza. En las imágenes se aprecia cómo ambas estudiantes, portando uniforme escolar, se golpean ante la presencia de otros compañeros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-entre-alumnas-deja-a-estudiante-lesionada-en-secundaria-de-saltillo-video-MC20669467

De manera extraoficial, se informó que la estudiante lesionada, identificada como Zaira “N”, fue trasladada por sus familiares a la Cruz Roja debido a contusiones severas en el rostro.

Familiares de la menor denunciaron además presuntas irregularidades por parte de directivos del plantel, al señalar que intentaron retirar teléfonos celulares a estudiantes para borrar videos de la agresión e impidieron la intervención de autoridades.

Al respecto, Garza señaló que desde la estructura educativa ya se activaron los protocolos correspondientes e hizo un llamado a madres y padres de familia, así como a las comunidades escolares, para fortalecer la prevención de la violencia entre estudiantes.

“Por ninguna razón se permite y por ninguna razón se justifica la violencia, especialmente entre nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/aseguran-que-rinas-en-escuelas-de-coahuila-no-son-generalizadas-son-casos-aislados-DB20302166

Indicó que el protocolo que se activa ante situaciones como esta contempla investigaciones y acciones orientadas a proteger la integridad de los estudiantes y promover la cultura de la paz tanto dentro como fuera de los planteles.

Sobre la difusión de videos de las riñas, el secretario señaló que también debe evitarse este tipo de prácticas debido al impacto que genera la difusión de imágenes de violencia, además de la exposición de la identidad de los involucrados.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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