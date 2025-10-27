Sedu aclara supuesta agresión a alumna en secundaria 28 de Saltillo

Luego de que durante el fin de semana circulara la información de que una adolescente de 13 años había sido internada por un traumatismo craneal supuestamente causado por sus compañeros en la secundaria 28 de Saltillo, la Secretaría de Educación de Coahuila aclaró que no se trató de una agresión dirigida contra la menor y que esta ya se ha reintegrado a clases desde el pasado 21 de octubre.

La secretaría señaló que los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, cuando en una de las aulas de la institución los alumnos comenzaron a lanzar mochilas y libros, dándole un golpe en la cabeza a una de las alumnas, por lo que fueron activados los protocolos de atención.

Según la dependencia, se notificó de manera inmediata a los padres de familia y se atendió a los involucrados según el reglamento. Además, se han programado pláticas para toda la comunidad educativa con el fin de prevenir situaciones similares.

Según la versión que circuló a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, la menor se encontraría en estado grave en la clínica número 1 del IMSS, sin embargo, fuentes internas del Instituto señalaron que no cuentan con ningún antecedente de menores que hayan ingresado por alguna agresión.

De igual manera, se difundió que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) habría tomado parte en el asunto, sin embargo las autoridades informaron que hasta este lunes no les habría sido canalizado el caso.