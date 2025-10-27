¿Eres una mujer emprendedora? Participa en la tercera edición de ‘Mercadellas’ en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invita a la ciudadanía a participar en la tercera edición del “Mercadellas”, un espacio dedicado a apoyar e impulsar los negocios de mujeres emprendedoras de la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está el team frío? Saltillo enfrentará el primer descenso drástico de temperatura esta semana

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que este evento es parte de las acciones permanentes del municipio para priorizar el desarrollo económico y social de las mujeres. “Para el alcalde Javier Díaz González, las mujeres son prioridad dentro de su administración, por ello trabajamos de manera permanente para impulsarlas en todos los ámbitos”, comentó.

Si deseas participar, envía un correo con tu nombre completo, fotos del producto que vendes, tu teléfono e identificación oficial a imm.bazares@gmail.com.

Es un evento gratuito, pero el cupo para participar es limitado.