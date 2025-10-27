¿Eres una mujer emprendedora? Participa en la tercera edición de ‘Mercadellas’ en Saltillo
La tercera edición del “Mercadellas” se llevará a cabo el 30 de octubre en la explanada de la Presidencia Municipal, con horario de 10:00 a 15:00 horas
El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invita a la ciudadanía a participar en la tercera edición del “Mercadellas”, un espacio dedicado a apoyar e impulsar los negocios de mujeres emprendedoras de la región.
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que este evento es parte de las acciones permanentes del municipio para priorizar el desarrollo económico y social de las mujeres. “Para el alcalde Javier Díaz González, las mujeres son prioridad dentro de su administración, por ello trabajamos de manera permanente para impulsarlas en todos los ámbitos”, comentó.
Si deseas participar, envía un correo con tu nombre completo, fotos del producto que vendes, tu teléfono e identificación oficial a imm.bazares@gmail.com.
Es un evento gratuito, pero el cupo para participar es limitado.
El “Mercadellas” se realizará este jueves 30 de octubre en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, ubicada sobre Presidente Cárdenas, entre Purcell y Obregón, en la Zona Centro, con un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Durante el evento, los asistentes podrán adquirir artículos como bisutería, ropa y calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, snacks, repostería, artículos artesanales, productos de crochet, salsas y aderezos, entre muchos otros.
Fernández Tonone recordó que la primera edición del “Mercadellas” se llevó a cabo los días 15 y 16 de febrero, y la segunda edición el 4 de mayo, ambas en la Plaza Nueva Tlaxcala, consolidando el evento como un punto de impulso para los emprendimientos femeninos locales.