Gobierno de Sheinbaum reporta avances en la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Se tendrá el fallo de licitación el 25 de febrero de las estaciones de Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se habló de los avances de la construcción de las rutas de trenes de pasajeros en México, en particular de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo.
Andrés Lajous, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, reportó los avances en la construcción del tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, mencionando que ya se habían licitado y ya estaban en obra los tramos más largos que están al sur y norte de Monterrey.
TE PUEDE INTERESAR: Familiares de los mineros de Pasta de Conchos desean que tras la tragedia hubiera un cambio estructural
Apuntó que la obra de mayor complejidad es la zona metropolitana de Monterrey. Y para construir la zona mencionada, se dividió en tres tramos: El primero, es un tramo de 30 kilómetros que es el tramo más al norte, ese se emitió el fallo el 19 de diciembre.
Se está en el proceso de licitación de lo que llaman el tramo A1 que son 8.85 kilómetros que todos van en viaducto elevado. También incluyen las estaciones que van elevadas, y mañana se lanza la convocatoria para el tramo A.2 que son 9.21 kilómetros también de viaducto elevado, incluyendo las estaciones.
“Adicionalmente vamos a tener el fallo el 25 de febrero de las estaciones de Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe que sería el tramo sur hasta García y estamos en el proceso de licitación de la estación de Las Torres, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos y Nuevo Laredo. Así como los edificios auxiliares y ya estamos en el proceso de licitación del Sistema de Control y Telecomunicaciones, que son los sistemas de control y seguridad de los trenes”, expresó.
Añadió que en términos de los avances que se tienen en obras. Se siguen haciendo trabajos de ingeniería y análisis geotécnico con todo el trazo de más de 300 kilómetros. También se tienen trabajos de desmonte y despalmen en alrededor de 171 kilómetros, donde está entrando la maquinaria.
Agregó que están construyendo los patios de montaje que están construyendo las empresas, justamente para acumular todo el material. Y se están construyendo accesos ferroviarios para estos patios, que se está instalando, y sabiendo que todavía faltan las licitaciones, que se van a construir tres estaciones, más las vías de mantenimiento, talleres y cocheras y zonas de inspección.
“Estas son todos los trabajos de vía que ya iniciaron”, concluyó.