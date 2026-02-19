Gobierno de Sheinbaum reporta avances en la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se habló de los avances de la construcción de las rutas de trenes de pasajeros en México, en particular de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo.

Andrés Lajous, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, reportó los avances en la construcción del tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, mencionando que ya se habían licitado y ya estaban en obra los tramos más largos que están al sur y norte de Monterrey.

Apuntó que la obra de mayor complejidad es la zona metropolitana de Monterrey. Y para construir la zona mencionada, se dividió en tres tramos: El primero, es un tramo de 30 kilómetros que es el tramo más al norte, ese se emitió el fallo el 19 de diciembre.

Se está en el proceso de licitación de lo que llaman el tramo A1 que son 8.85 kilómetros que todos van en viaducto elevado. También incluyen las estaciones que van elevadas, y mañana se lanza la convocatoria para el tramo A.2 que son 9.21 kilómetros también de viaducto elevado, incluyendo las estaciones.