Entre tierra, familias y nuevos árboles: así se vivió la reforestación en el Cañón de San Lorenzo

Entre tierra, herramientas, banderas de colores y grupos de voluntarios, el Cañón de San Lorenzo, en Saltillo, recibió este sábado a familias, jóvenes y trabajadores que dejaron por unas horas las actividades cotidianas para tomar una pala y plantar un árbol. La jornada reunió a personas con experiencia en reforestaciones y a quienes acudieron por primera vez. Para algunos, como Rosa María Aguirre López, regresar a una actividad de este tipo significó continuar una costumbre familiar. “Representa todo porque es agua y es naturaleza y es cuidar la tierra donde uno nació”, contó mientras participaba junto con su pareja y su hijo.

No era la primera vez que Rosa María acudía a una jornada de reforestación. Antes había participado en actividades similares en el Cañón de San Antonio, en Arteaga, y en el ejido Escobedo. Ahora, al recorrer el Cañón de San Lorenzo, recordó cómo ha cambiado el clima de Saltillo y lo vinculó con la necesidad de cuidar los espacios naturales.

“Todavía me acuerdo cuando subía 23 grados la temperatura en Saltillo y decía, ‘Ay, qué calor. Está haciendo un calorón’. Y ahora ya alcanzamos casi que los 40 y está insoportable el calor”, relató. Para ella, plantar árboles no es una acción aislada. También implica cuidar el agua, reciclar y evitar que la basura termine en los espacios naturales. Su esperanza es que la mayoría de los ejemplares plantados consigan desarrollarse. Mientras observaba las condiciones del terreno, consideró que la humedad y la calidad de la tierra podrían favorecer su crecimiento.

LA PRIMERA VEZ PARA ALGUNOS Entre los asistentes también estuvieron Marlene Estefanía Duque López, de 19 años, y Axel Antonio Gallego Solís, de 18, quienes participaron por primera vez en una jornada de este tipo. Para ambos, la actividad fue una oportunidad para involucrarse directamente en el cuidado ambiental y enviar un mensaje a otras generaciones. Marlene explicó que uno de los motivos para participar fue contribuir a generar conciencia entre los jóvenes sobre el uso de los recursos naturales y sus efectos en otros seres vivos. “Considero que es como importante motivar a las generaciones futuras a cuidar el medio ambiente”, expresó.

Axel coincidió en que conservar espacios como el Cañón de San Lorenzo beneficia tanto a la población como a la fauna que depende de estos lugares. Después de plantar su árbol, ambos dijeron estar dispuestos a regresar para participar en nuevas actividades. “Brindar un poco de nosotros por el planeta”, expresaron. Para ellos, además del beneficio ambiental, la reforestación permitió salir de la rutina, convivir con la naturaleza y conocer un espacio de la ciudad desde otra perspectiva.

ANTES DE PLANTAR, HABÍA QUE APRENDER Antes de trasladarse a las zonas de plantación, los grupos recibieron indicaciones sobre la manera correcta de colocar los ejemplares y compactar la tierra para evitar bolsas de aire alrededor de las raíces. Los encargados también explicaron la importancia de formar una pequeña ceja para ayudar a retener el agua y recomendaron no colocar piedras alrededor de los árboles, debido a que pueden absorber calor y mantener una temperatura elevada alrededor de la planta. La supervivencia de cada ejemplar dependería, en buena medida, de que el procedimiento se realizara correctamente y de los cuidados posteriores. Después llegaron las instrucciones para organizar a los participantes. Los voluntarios fueron divididos en grupos y trasladados hacia las zonas de plantación, acompañados por personal encargado de supervisar las labores.Entre las indicaciones también hubo una advertencia propia de un espacio natural: revisar los huecos y avanzar con precaución ante la posible presencia de víboras. ‘QUE LOS NIÑOS APRENDAN’ Para Telma Hernández, trabajadora de la Dirección de Medio Ambiente, la jornada tuvo además un objetivo familiar. Llegó acompañada de sus dos hijos después de que el personal de la dependencia fuera convocado para apoyar en la actividad. “Yo traje a mis dos hijos para que vengan y vean que no nada más es la ciudad, ¿verdad? También tenemos esta naturaleza tan bonita”, explicó.

Su intención era que los niños entendieran que la naturaleza también forma parte de su entorno cotidiano y que su conservación tendrá consecuencias para ellos en el futuro. “Que los niños aprendan que la naturaleza, que hay que cuidarla, que hay que respetarla y que esto es para ellos, para el futuro”, dijo.

También hubo trabajadores de Medio Ambiente que acudieron como parte de las labores de apoyo. Claudia Martínez y Tere Elizondo señalaron que participar en estas campañas les permite contribuir a una causa que tendrá beneficios más allá de la jornada. “Respirar aire puro y que en un futuro nuestros hijos puedan respirar también”, expresó Claudia. Mientras los grupos avanzaban por el Cañón, las herramientas pasaban de unas manos a otras y los participantes se organizaban para completar su tarea. Al final, el mensaje de quienes ya habían participado fue sencillo: todavía hacen falta manos. “Faltan muchas manos para apoyar. Ojalá se puedan integrar más gente la próxima vez”, señalaron.