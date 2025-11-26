Sigue indicaciones erróneas y cae cuatro metros en Saltillo; sufre fractura de fémur
El accidente ocurrió mientras la víctima realizaba trámites personales en el Registro Agrario Nacional y seguía indicaciones equivocadas para cruzar la vía
Una mujer cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en el paso a desnivel del distribuidor vial Venustiano Carranza, tras interpretar incorrectamente las indicaciones para cruzar de un lado a otro. El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, en Saltillo, cuando se dirigía a sacar copias como parte de unos trámites personales.
De acuerdo con los primeros reportes de los oficiales municipales que atendieron el accidente, Ana María ¨N¨, de 69 años, caminaba por la zona alta, siguiendo la indicación que creyó correcta. Sin embargo, avanzó por la parte superior del desnivel sin percatarse del riesgo, ya que desconocía la zona, pues es originaria de La Vega, en Cuatrociénegas.
Al intentar continuar, resbaló y cayó desde la parte alta hasta la sección inferior del paso a desnivel, provocándose una fractura en la pierna derecha a la altura del fémur.
Quienes la acompañaban solicitaron una ambulancia, ya que habían acudido en grupo y Ana María había sido enviada por el Registro Agrario Nacional para recoger unas copias necesarias para el trámite de la pensión de su esposo.
Tras la llamada al número de emergencias 911, una ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar, donde los paramédicos valoraron a la mujer, identificaron la lesión y comenzaron las curaciones correspondientes.
Después de la atención inicial, los rescatistas inmovilizaron la extremidad afectada y prepararon a la paciente para su traslado, utilizando la rampa de acceso del paso a desnivel.
Finalmente, Ana María fue trasladada al Hospital General, donde recibiría atención médica especializada, mientras sus acompañantes informaban a los familiares sobre lo sucedido.