Sigue indicaciones erróneas y cae cuatro metros en Saltillo; sufre fractura de fémur

Una mujer cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en el paso a desnivel del distribuidor vial Venustiano Carranza, tras interpretar incorrectamente las indicaciones para cruzar de un lado a otro. El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, en Saltillo, cuando se dirigía a sacar copias como parte de unos trámites personales.

De acuerdo con los primeros reportes de los oficiales municipales que atendieron el accidente, Ana María ¨N¨, de 69 años, caminaba por la zona alta, siguiendo la indicación que creyó correcta. Sin embargo, avanzó por la parte superior del desnivel sin percatarse del riesgo, ya que desconocía la zona, pues es originaria de La Vega, en Cuatrociénegas.

