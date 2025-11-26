Falla mecánica desprende contenedor y causa afectaciones viales en la Saltillo–Monterrey

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Falla mecánica desprende contenedor y causa afectaciones viales en la Saltillo–Monterrey
    El contenedor quedó parcialmente desprendido en plena curva DeAcero, lo que obligó a las autoridades a cerrar un carril para evitar riesgos adicionales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incidente ocurrió en la curva DeAcero, donde el contenedor desprendido dañó el pavimento y obligó al cierre temporal de un carril

El contenedor de un camión se desprendió parcialmente de la unidad que lo transportaba y provocó daños, además del cierre de un carril en la carretera Saltillo–Monterrey, la mañana de este miércoles. El accidente se originó por una falla mecánica en el vehículo perteneciente a la empresa Comercializadora y Recicladora Reyan.

El incidente fue registrado alrededor de las 10:00 horas, después del cruce con la carretera Los Valdés, en la curva conocida como DeAcero. La unidad circulaba con dirección a una empresa de Ramos Arizpe, donde recogería mercancía, cuando el contenedor se desprendió mientras el conductor tomaba la curva.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras perder el control en pavimento mojado en Saltillo

$!El camión de la empresa Comercializadora y Recicladora Reyan quedó detenido luego de que una falla mecánica provocó el desprendimiento del contenedor.
El camión de la empresa Comercializadora y Recicladora Reyan quedó detenido luego de que una falla mecánica provocó el desprendimiento del contenedor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El chofer señaló que decidió orillarse al detectar el problema; sin embargo, al continuar avanzando, el contenedor causó afectaciones en el pavimento. La unidad quedó detenida metros adelante del punto donde inició el incidente.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar maniobras de abanderamiento y prevenir otro percance. Debido a estas labores, uno de los carriles con dirección a Ramos Arizpe permaneció cerrado durante varios minutos.

$!El contenedor quedó parcialmente desprendido en plena curva DeAcero, lo que obligó a las autoridades a cerrar un carril para evitar riesgos adicionales.
El contenedor quedó parcialmente desprendido en plena curva DeAcero, lo que obligó a las autoridades a cerrar un carril para evitar riesgos adicionales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Momentos después, una grúa arribó al sitio para levantar el contenedor y retirar el vehículo de carga, lo que permitió reabrir la vialidad y normalizar la circulación.

Temas


accidentes viales
Movilidad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe
carretera saltillo-Monterrey

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Se trata de lavados entre sí para limpiar y descongestionar el cuero cabelludo. Foto cedida por Cottonbro

Triple lavado capilar: ¿ritual eficaz o moda viral?
true

Favor que les hacen: La 4T acredita a la oposición una convocatoria de la que carece
true

El intento de Palacio por correr al fiscal Gertz Manero
true

POLITICÓN: SCJN frena presidencia ‘sexenal’ en el Tribunal de Disciplina en Coahuila
Otros secuestros y extorsiones

Otros secuestros y extorsiones
true

Violencia machista: no se combate con eficacia