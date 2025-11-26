Falla mecánica desprende contenedor y causa afectaciones viales en la Saltillo–Monterrey

El contenedor de un camión se desprendió parcialmente de la unidad que lo transportaba y provocó daños, además del cierre de un carril en la carretera Saltillo–Monterrey, la mañana de este miércoles. El accidente se originó por una falla mecánica en el vehículo perteneciente a la empresa Comercializadora y Recicladora Reyan.

El incidente fue registrado alrededor de las 10:00 horas, después del cruce con la carretera Los Valdés, en la curva conocida como DeAcero. La unidad circulaba con dirección a una empresa de Ramos Arizpe, donde recogería mercancía, cuando el contenedor se desprendió mientras el conductor tomaba la curva.

