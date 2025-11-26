Falla mecánica desprende contenedor y causa afectaciones viales en la Saltillo–Monterrey
El incidente ocurrió en la curva DeAcero, donde el contenedor desprendido dañó el pavimento y obligó al cierre temporal de un carril
El contenedor de un camión se desprendió parcialmente de la unidad que lo transportaba y provocó daños, además del cierre de un carril en la carretera Saltillo–Monterrey, la mañana de este miércoles. El accidente se originó por una falla mecánica en el vehículo perteneciente a la empresa Comercializadora y Recicladora Reyan.
El incidente fue registrado alrededor de las 10:00 horas, después del cruce con la carretera Los Valdés, en la curva conocida como DeAcero. La unidad circulaba con dirección a una empresa de Ramos Arizpe, donde recogería mercancía, cuando el contenedor se desprendió mientras el conductor tomaba la curva.
El chofer señaló que decidió orillarse al detectar el problema; sin embargo, al continuar avanzando, el contenedor causó afectaciones en el pavimento. La unidad quedó detenida metros adelante del punto donde inició el incidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar maniobras de abanderamiento y prevenir otro percance. Debido a estas labores, uno de los carriles con dirección a Ramos Arizpe permaneció cerrado durante varios minutos.
Momentos después, una grúa arribó al sitio para levantar el contenedor y retirar el vehículo de carga, lo que permitió reabrir la vialidad y normalizar la circulación.