$!Enfrenta la Narro 17 juicios para recuperar terrenos que le fueron invadidos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) mantiene 17 procesos legales para recuperar terrenos de su propiedad que fueron ocupados irregularmente por particulares, de los cuales varios ya han sido resueltos a favor de la institución. Alberto Flores Olivas, rector de la UAAAN, informó que durante su administración se emprendieron acciones legales para recuperar predios que durante años permanecieron sin defensa jurídica, lo que permitió que personas ajenas a la universidad realizaran actividades productivas o mantuvieran la posesión irregular de las tierras.

“Nosotros tomamos acciones”, afirmó. De los 17 juicios promovidos por la institución, entre tres y cinco casos ya cuentan con resoluciones favorables y se ha concretado físicamente el desalojo de los posesionarios.

Los terrenos invadidos se concentran principalmente en la zona poniente de la universidad, aunque dos de los casos se localizan dentro del propio campus Buenavista. Entre los casos más representativos se encuentra el denominado Bosque Buenavista, cuya recuperación se concretó luego de que un juez resolviera a favor de la universidad y se efectuara el desalojo de quienes ocupaban el área de manera irregular.

El espacio fue posteriormente reabierto y acondicionado para beneficio de los habitantes de la zona conurbada. Actualmente, 12 procesos permanecen abiertos y continúan su curso en los tribunales. Por los tiempos que implican este tipo de procedimientos, se prevé que varios de ellos sean resueltos durante la próxima administración de la UAAAN, que asumirá funciones después del proceso formal de entrega-recepción del próximo 11 de noviembre.

CEDERÁN TERRENO PARA EL TREN Paralelamente a los litigios por la recuperación de su patrimonio, la Narro inició los trámites para liberar un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados que será utilizado para la construcción del tramo del Tren de Pasajeros en Saltillo. Flores Olivas explicó que el Consejo Universitario autorizó dar seguimiento al procedimiento, luego de una solicitud del Gobierno Federal debido a que terrenos de la institución colindan con el trazo ferroviario.

El predio se ubica en la zona poniente de la universidad, dentro del área agrícola y a un costado de las vías existentes. El rector aseguró que su entrega no afectará las actividades de la institución, debido a que actualmente se trata de un espacio sin cultivos ni construcciones. La universidad está a la espera de que la Federación determine formalmente el monto de la indemnización. De manera preliminar se ha planteado un valor de mil pesos por metro cuadrado, aunque la cifra aún no ha sido ratificada.

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