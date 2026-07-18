Simulan percance vial para promover la cultura de prevención entre universitarios en Saltillo

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    Simulan percance vial para promover la cultura de prevención entre universitarios en Saltillo
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un simulacro de accidente vial para fomentar la prevención entre la población joven de Saltillo CORTESÍA

Corporaciones de emergencia y estudiantes participaron en una intervención urbana para sensibilizar sobre los riesgos al volante

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre la población joven, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó un performance de accidente vial en uno de los cruceros con mayor afluencia vehicular del norte de la ciudad.

En la actividad participaron el Instituto Municipal de la Juventud, el Cuerpo de Bomberos de Saltillo y estudiantes de diversas instituciones de educación Superior, quienes llevaron un mensaje de responsabilidad vial a automovilistas y motociclistas.

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El ejercicio se desarrolló en el cruce de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio, donde se recreó un siniestro de tránsito con un motociclista lesionado y una conductora atrapada en el interior de su vehículo, con el propósito de mostrar las consecuencias que pueden derivarse de no respetar las normas de movilidad.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría, Alexis Morales Hernández, señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fomentar hábitos de conducción segura, especialmente entre las y los jóvenes.

$!Se trata de hacer conciencia sobre las consecuencias de conductor imprudentemente.
Se trata de hacer conciencia sobre las consecuencias de conductor imprudentemente. CORTESÍA

“La indicación es llevar de manera permanente el mensaje de prevención a los jóvenes, como es usar casco y respetar el Reglamento de Tránsito”, indicó.

Añadió que la labor preventiva se fortalece mediante el trabajo conjunto entre las distintas dependencias involucradas.

“En la Comisaría trabajamos permanentemente en la prevención a través de la información y concientización de la ciudadanía. El sumar esfuerzos entre dependencias es algo fundamental, ya que nos permite tener mayor alcance del mensaje que deseamos transmitir”, expresó.

PROMUEVEN CONDUCCIÓN RESPONSABLE

Como parte de la jornada, elementos de la Dirección de Proximidad Social, Policía Ambiental y Agrupamiento Violeta, junto con personal del Instituto Municipal de la Juventud y estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Universidad Vizcaya, distribuyeron material informativo y compartieron recomendaciones preventivas con los conductores que circulaban por la zona.

$!Bomberos, estudiantes y personal municipal participaron en la actividad, donde también se entregó información sobre conducción responsable y seguridad vial.
Bomberos, estudiantes y personal municipal participaron en la actividad, donde también se entregó información sobre conducción responsable y seguridad vial. CORTESÍA

De manera paralela, el Cuerpo de Bomberos realizó las maniobras de rescate correspondientes al accidente simulado, explicando el uso del equipo hidráulico especializado para liberar a personas atrapadas y las complicaciones que suelen enfrentar las víctimas de este tipo de percances.

Finalmente, Alexis Morales Hernández exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, utilizar el casco de protección al conducir motocicleta, obedecer los señalamientos de tránsito, mantener una actitud de cortesía con peatones y automovilistas, y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

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