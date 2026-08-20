¡Sonará de nuevo la Payasonicumbia en Saltillo! Vuelven los Payasónicos al Paraninfo del Ateneo Fuente

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Sonará de nuevo la Payasonicumbia en Saltillo! Vuelven los Payasónicos al Paraninfo del Ateneo Fuente
    Los Payasónicos vuelven con su música y humor a la ciudad. ESPECIAL

El evento está dirigido a toda la familia, con actividades pensadas para grandes y chicos

El Paraninfo del Ateneo Fuente se prepara para recibir una tarde de música, humor y diversión con la presentación de los Payasónicos, agrupación que llegará a Saltillo el próximo 20 de septiembre a las 18:00 horas, con un espectáculo dirigido a toda la familia.

A través de sus redes sociales, los integrantes del grupo lanzaron la invitación a sus seguidores de la capital coahuilense: “¡Amigos de Saltillo, nos vemos muy pronto!”, además de pedir al público preparar a toda la familia para disfrutar de un espectáculo que promete combinar música, baile y entretenimiento para grandes y chicos.

https://vanguardia.com.mx/show/bely-beto-saltan-de-youtube-a-los-videojuegos-ya-tienen-fecha-de-estreno-OI22912509

Campa, Pompo, Topillo, Regalito y Cibersónica interpretarán clásicos de la banda como “En mi pancita”, “Bajo la lluvia”, “Señor locutor”, “Mi pollosónico”, “Payasonicumbia” y “Loco”.

Los boletos para la presentación ya se encuentran disponibles a través de Arema Ticket, por lo que las familias interesadas podrán adquirir sus entradas con anticipación para disfrutar de una tarde de música, personajes y diversión en uno de los recintos culturales más representativos de Saltillo.

El sitio anuncia que los precios son: Diamante: $500; Oro: $400; Plata:$300; y General: $300.

https://vanguardia.com.mx/show/la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-quienes-son-los-nominados-en-la-cuarta-semana-JN22949356

Los Payasónicos son un grupo de entretenimiento infantil que combina música, humor, personajes coloridos y dinámicas con el público para ofrecer espectáculos dirigidos principalmente a las familias.

De nueva cuenta, Saltillo se convertirá en escenario para que chicos y grandes disfruten de la música de esta agrupación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amoníaco sin sustento

Amoníaco sin sustento
El lugar donde se cometió el multihomicidio por un exmilitar se origen estadounidemse, sigue resguardado por las autoridades.

Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial
true

Coahuila: Ajustar sistema educativo, clave hacia el futuro
Carta a Mamá Socky

Carta a Mamá Socky
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
El homenaje reunió a representantes de distintas generaciones del boxeo coahuilense, desde figuras con décadas de experiencia hasta jóvenes que buscan continuar con la tradición deportiva.

Boxeo de Coahuila reconoce a figuras que han dejado huella en el deporte
El fenómeno climático El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos globales.

EU enviará a Perú barco hospital militar como parte de su ayuda para afrontar El Niño
En la oferta se incluyen yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad

Ministra del petróleo venezolana ofrece en EU un ‘abanico’ de inversiones en crudo y gas