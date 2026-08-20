¡Sonará de nuevo la Payasonicumbia en Saltillo! Vuelven los Payasónicos al Paraninfo del Ateneo Fuente
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El evento está dirigido a toda la familia, con actividades pensadas para grandes y chicos
El Paraninfo del Ateneo Fuente se prepara para recibir una tarde de música, humor y diversión con la presentación de los Payasónicos, agrupación que llegará a Saltillo el próximo 20 de septiembre a las 18:00 horas, con un espectáculo dirigido a toda la familia.
A través de sus redes sociales, los integrantes del grupo lanzaron la invitación a sus seguidores de la capital coahuilense: “¡Amigos de Saltillo, nos vemos muy pronto!”, además de pedir al público preparar a toda la familia para disfrutar de un espectáculo que promete combinar música, baile y entretenimiento para grandes y chicos.
Campa, Pompo, Topillo, Regalito y Cibersónica interpretarán clásicos de la banda como “En mi pancita”, “Bajo la lluvia”, “Señor locutor”, “Mi pollosónico”, “Payasonicumbia” y “Loco”.
Los boletos para la presentación ya se encuentran disponibles a través de Arema Ticket, por lo que las familias interesadas podrán adquirir sus entradas con anticipación para disfrutar de una tarde de música, personajes y diversión en uno de los recintos culturales más representativos de Saltillo.
El sitio anuncia que los precios son: Diamante: $500; Oro: $400; Plata:$300; y General: $300.
Los Payasónicos son un grupo de entretenimiento infantil que combina música, humor, personajes coloridos y dinámicas con el público para ofrecer espectáculos dirigidos principalmente a las familias.
De nueva cuenta, Saltillo se convertirá en escenario para que chicos y grandes disfruten de la música de esta agrupación.