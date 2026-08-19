La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la cuarta semana?

¡Se prendió el cerro! La cuarta gala de nominación de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ arrancó con nominación directa a Mariana Ochoa, Gema Garoa como líder e inmune tras ganar la prueba del líder y definitivamente se trató de la noche para Karina Torres, pero ¿los habitantes dejarán de lado las máscaras y ahora sí votarán con estrategia? Aunque la nominación se llevó a cabo de forma tradicional (con 3, 2, y 1 punto) esta vez hubo una dinámica diferente que podría incentivar a los habitantes a “crear contenido”. Una vez que nombrados, deberán tomar un puerquito de los que aparecen en la mesa en medio de la sala de “La Casa de los Famoso” y pasar al confesionario. Pero estos Puerquito del Destino tienen dinámicas asignadas al azar que podrían ser un beneficio o consecuencia a quien le tocó romperlo, van desde otorgar una nominación adicional hasta mencionar su votación frente a sus compañeros y a todo México. Antes de comenzar la Gala de Nominación, Galilea Montijo dio un mensaje a los habitantes, invitándolos a unirse al juego y dejar de lado la defensa y continuar con estrategias a la ofensiva.

¿POR QUÉ MARIANA FUE NOMINADA DIRECTAMENTE? La exintegrante de OV7 fue nominada de manera directa por Gema, luego que recibiera el beneficio al ganar la Prueba del Líder el lunes 17 de agosto, afirmando que esta decisión la tomó con la confianza de que los habitantes volverán a salvarla, luego de ser eliminada la primera semana y pasar unos días en el exilio. Pero al estar nominada directamente, Marina Ochoa fue la primera en votar precio a iniciar la Gala de Nominación, dando los siguientes puntos: - 3 puntos a Aldo Rendón porque “se lo ganó”; - 2 puntos a Flor Vigna porque siente que le “va a romper el corazón a Ese Pérez”; - 1 punto a Moisés Peñaloza porque cree que “es muy perfecto” y “le hace falta emoción”. El beneficio de su puerquito del Destino fue ver la nominación del siguiente habitante.

¿CÓMO NOMINARON LOS HABITANTES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS? ALDO RENDÓN Junto a Mariana, quien entró al confesionario ‘pegadita’ al famoso, Aldo nominó con: - 3 puntos a Cynthia Klitbo, la razón que ha tenido con ella es porque “han tenido roses”; - 2 puntos a Ernesto Rendón porque “no quiere estar con él en la casa”; - 1 punto a Moisés Peñaloza sin motivo. El beneficio de su puerquito es doblar sus votos, es decir, 6 a Cynthia, 4 a Ernesto y 2 a Moisés. LUIS CHAPARRO El ganador de la Moneda del Destino así repartió sus puntos: - 3 puntos a Yahir porque se refugia mucho en la cocina y es su zona de confort “No puede solo cocinar y ejercitar”; - 2 puntos a Karina porque me ha nominado en varias ocasiones; - 1 punto a Moisés Peñaloza para competir con el en la placa de eliminación en caso de ser nominado. El puerquito del destino que le toco a Luis Chaparro anulo su voto de dos puntos a Karina Torres. ESE PÉREZ El habitante que desde los posicionamientos estaba muy nervioso por las nominaciones y pensaba que ya ‘tenía un pie fuera’, votó de la siguiente manera: - 3 puntos a Cynthia Klitbo porque “Solo vino a hacer corajes”; - 2 puntos a Yahir Parra; - 1 punto a Masad Altamimi. Aunque mala suerte con su puerquito del destino, ya que le indicó que tenía que nominar frente a alguien por quien no voto y que fuera del cuarto contrario, al regresar a la sala nominó a Ernesto Laguardia. CYNTHIA KLITBO Así fue como voto en el proceso de nominación, luego de una semana de conflictos con Yahir, Flor Vigna y Ese Pérez:: - 3 puntos a Ese Pérez porque lo escucho que quería nominarla; - 2 puntos a Aldo Rendón; - 1 punto a Karina Torres, sin embargo, este último se anuló luego de que el cerdito del destino así lo indicara. MASAD ALTAMIMI El árabe así votó: - 3 puntos a Moisés Peñaloza; - 2 puntos a Ese Pérez; - 1 punto a Ernesto Laguardia. Pero los votos a Moisés se anularon debido a que el puerquito del destino así lo indico. KARINA TORRES La licenciada Karina Torres de la suerte votó de la siguiente manera: - 3 puntos a Masad; - 2 puntos a Yahir; - 1 punto a Moisés. De acuerdo con la ‘Perdida’ todos sus votos fueron simplemente por estrategia; pero al romper el puerquito del destino el papel que sacó decía que no tenía ningún beneficio esta noche terminando con la suerte que tuvo al ser anulados los votos contra ella... hasta ese momento. GEMA GAROA La Líder de la semana votó de la siguiente forma: - 3 puntos a Brianda; - 2 puntos a Masad; - 1 punto a Yahir. Pero, el puerquito del destino le dio el beneficio de regalarle a una persona que ya había nominado una nueva oportunidad de nominación, al volver a la sala seleccionó a Karina Torres. KARINA TORRES X2 Junto a las votaciones de Masad, Yahir y Moisés, nominó a las siguientes personas: 3 puntos a Cynthia; 2 puntos a Ernesto; 1 punto a Brianda. YAHIR PARRA El ex Academico votó de la siguiente manera: - 3 puntos a Ernesto Laguardia; - 2 puntos a Ese Pérez; - 1 punto a Memo Schutz. La única razón es porque tiene que repartirlos no por algún problema personal. Además, su nominación no tuvo ningún beneficio luego de que rompiera al puerquito del destino. ERNESTO LAGUARDIA El conductor, quien obtenía un gran número de votos durante la noche, nominó así: - 3 puntos a Flor Vigna; - 2 puntos a Memo Schutz; - 1 punto a Yanet García. El motivo de su votación es para repartir los puntos en cuartos diferentes. El puerquito de la suerte le regalo una nominación extra con un punto siempre y cuando sea de su misma habitación, al volver a la sala nominó a Masad Altamimi. BRIANDA Así nominó la habitante: - 3 puntos a Cynthia Klitbo; - 2 puntos a Moisés; - 1 punto a Ese Pérez. Sin embargo, la nominación cambió al romper el cerdito. Tuvo que nominar a otras personas y sus votos quedaron así: - 3 puntos a Ernesto Laguardia; - 2 puntos a Yahir; - 1 punto a Karina. FLOR VIGNA Sus votos fueron los siguientes: - 3 puntos para Yanet García porque no tiene buena relación con la modelo de OnlyFans y no le permite acercarse a Brianda Deyanara; - 2 puntos para Ernesto Laguardia porque ronca mucho y no la dejan dormir; - 1 punto para Memo por ser buen competidor. El puerquito del destino le permitió entrar al confesionario para presenciar la nominación de uno de los habitantes que no ha entrado al confesionario, además dará a conocer sus votos a los demás participantes. MEMO SCHUTZ Pasó al confesionario y esta fue su nominación: - 3 puntos a Moisés Peñaloza por el juego individual y no salvar a Arantza Ruiz “fue algo que me dolió mucho”; - 2 puntos a Flor Vigna; - 1 punto a Ese Pérez. Al romper el puerquito del destino, sus votos fueron anulados. MOISÉS PEÑALOZA Uno de los más nominados la noche del miércoles 19 de agosto, votó así: - 3 puntos a Yahir; - 2 puntos a Ese Pérez; - 1 punto a Ernesto. El puerquito del destino termino por cancelar sus votos y le pidió que volviera a votar por otras personas que no ha nominado. Así quedaron sus votos: - Brianda Deyanara con 3; - Flor Vigna con 2; Aldo Rendón con 1 punto. YANET GARCÍA La última habitante en dar su nominación fue la módelo - 3 puntos a Karina Torres; - 2 puntos a Moises Peñaloza; - 1 punto a Ernesto Laguardia. El puerquito del destino le dio el beneficio de conocer las nominaciones a Karina Torres quien recordemos esta noche nomino a 6 personas luego de que Gema Garoa le diera el beneficio de pasar nuevamente, pero la ‘Licendiada’ tuvo que revelar sus votos en voz alta frente a todos. Además, como parte del beneficio que obtuvo Flor Vigna, la argentina reveló en voz alta los votos de Yanet García.

ASÍ QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS - Mariana Ochoa - Ernesto Laguardia - Cynthia Klitbo - Yahir - Brianda - Ese Pérez - Flor Vigna - Masad Altamimi - Moisés Peñaloza

¿CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO? La votación para las siguientes galas se habilita durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Para participar, el público debe ingresar a la página oficial de votaciones o utilizar el código QR que aparece durante las transmisiones. Después, es necesario iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico o vincular una cuenta existente. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede seleccionar la fotografía del participante por quien desea votar y enviar su elección. Las cuentas gratuitas tienen derecho a emitir un voto por día, mientras que los usuarios con una suscripción a ViX Premium pueden disponer de hasta 10 votos diarios, los cuales pueden concentrarse en un solo participante o distribuirse entre varios. Las votaciones están disponibles para espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de México.