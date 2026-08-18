‘Bely &amp; Beto’ saltan de YouTube a los videojuegos; ya tienen fecha de estreno

El cariño que siente el público por ‘Bely & Beto’ los llevó a conquistar cada escenario en el que se presentan en México, estar en las pantallas de Times Square, en Nueva York, y hasta tener actualmente un programa a nivel nacional. Sin embargo, ese no es el final para la dupla regia, ya que se confirmó que el próximo 30 de agosto será lanzado un videojuego inspirado en su historia. Fue el mismo ‘Beto’ quien dio a conocer la noticia a sus seguidores durante una rueda de prensa que los personajes ofrecieron en Nuevo León la tarde-noche del 18 de agosto, lo que no solo emocionó a los niños, sino también a sus padres. “Estoy muy emocionado porque también el 30 de agosto va a salir el videojuego de Bely y Beto”, afirmó el querido personaje, desatando una ola de felicitaciones y dudas sobre la aventura, que podría estar disponible en consolas o tabletas.

¿QUÉ VIENE PARA ‘BELY & BETO’? Este verano fue cuando la dupla, en conjunto con sus amigos botargas, dio el salto a la televisión nacional y hasta tuvo invitados de la cultura popular en Monterrey, como la conductora María Julia Lafuente y ‘Las Muñequitas Elizabeth’. “Dicen que yo me porto con los personajes como educaban las mamás de antes, esa es mi esencia. Yo no puedo cambiar cómo me dirijo a los personajes para llevar un buen mensaje o corregir alguna conducta que no esté bien, así que el videojuego será didáctico, entretenido y para que los papás sepan que los niños están jugando con algo educativo para ellos”, aseguró Bely a Reforma.

Bely, quien también encabezó la gira por Sudamérica hace un par de semanas con personajes como ‘Pepo’, ‘Miguelito’ y ‘Kelly’, recordó que su objetivo es llevar contenido positivo a las audiencias infantiles, tratando de alejarse del bullying o las peleas. “Yo me comprometí a que mi contenido sería bueno para los niños... Yo venía de una televisora donde había muchas cosas que no me gustaban, entre ellas el bullying”, explicó. “Yo veo los videos y digo: ‘Ay, Diosito Santo, ¿por qué hacía eso?, ¿cómo nos permitieron?, ¿cómo el público lo aceptaba?’”, dijo en referencia a su paso y permanencia por los programas de Multimedios en Monterrey.

SU LLEGADA A CANAL 5 El pasado 20 de julio, Beto y todos sus amigos arrancaron este proyecto, que se filma enteramente en Monterrey, por lo que no pierde su característico sello y estilo, que los ha colocado como los favoritos en YouTube, con más de 16 millones de suscriptores.

Juan Alfaro, productor del show, platicó con VMÁS previo al estreno de las aventuras por Televisa y aseguró que tanto el talento detrás como delante de las cámaras se sentía honrado por esta oportunidad.