Sorpresiva tromba deja en Saltillo encharcamientos e inundaciones en al menos 12 viviendas (video)

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    Sorpresiva tromba deja en Saltillo encharcamientos e inundaciones en al menos 12 viviendas (video)
    La intensa lluvia registrada la tarde de este jueves provocó encharcamientos en distintos sectores de Saltillo. ANTONIO MAGALLÁN

La colonia Zaragoza Popular concentró la mayor parte de los reportes; cuatro hogares registraron afectaciones en mobiliario y un vehículo fue arrastrado por la corriente

Una sorpresiva tromba azotó diversos sectores de Saltillo la tarde de este jueves, provocando encharcamientos, inundaciones en viviendas y movilización de cuerpos de auxilio en distintos puntos de la ciudad.

La lluvia se registró aproximadamente entre las 14:00 y las 16:30 horas en zonas del sur, centro y oriente de la capital, tal como se había advertido en los pronósticos meteorológicos.

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Los principales encharcamientos se reportaron en colonias como Guayulera y República, donde vecinos y transeúntes documentaron las afectaciones a través de redes sociales. Sin embargo, la mayor concentración de reportes y labores de auxilio se registró en la colonia Zaragoza Popular.

De acuerdo con las autoridades, al menos 12 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua durante la tromba. De ellas, cuatro registraron daños en muebles y pertenencias.

Durante la contingencia, el alcalde Javier Díaz recorrió sectores del surponiente de la ciudad acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, para supervisar las afectaciones y coordinar la atención a las familias afectadas.

El edil informó que las 12 viviendas afectadas registraron daños en muebles y enseres domésticos, aunque no se reportaron personas lesionadas. “Elementos de la Policía Municipal atendieron domicilios en los que ingresó el agua, a fin de ayudar a las familias a desalojarla. También se atendió por parte de Protección Civil un reporte de inundación, sin embargo el agua fluyó rápidamente y se descartaron personas lesionadas”, señaló.

En ese mismo sector también se atendió el reporte de un vehículo que fue arrastrado por la corriente. El incidente fue atendido por elementos del Grupo de Reacción Sureste, sin que se reportaran personas lesionadas.

Además, autoridades municipales informaron que se brindó apoyo en tres domicilios inundados ubicados en las colonias Buenos Aires, Álamo II y 5 de Mayo. También se realizaron maniobras para remolcar vehículos que quedaron varados a consecuencia de los escurrimientos.

La Policía Municipal mantuvo vigilancia preventiva en el vado del arroyo que divide las colonias Australia y Nueva Jerusalén, con el objetivo de evitar riesgos tanto para automovilistas como para peatones.

Mientras continúan recopilándose reportes de otros puntos de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo informó que a partir de este jueves y durante la mañana del viernes se desplegarán brigadas para apoyar en las labores de limpieza y atención a las zonas afectadas.

“Brigadas de Medio Ambiente y Servicios Públicos harán presencia en las colonias para concluir con la limpieza en las calles”, informó la autoridad municipal.

El Ayuntamiento informó además que las labores incluirán el retiro de lodo, basura, escombro y otros desechos arrastrados por la corriente. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Social Municipal apoyará con la reposición de enseres domésticos dañados en las viviendas afectadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al sistema de emergencias 911, al teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal o mediante el chatbot de la Comisaría de Seguridad en el número 844-893-0909.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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