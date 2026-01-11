¡Suelta ese pan! Nutrióloga recomienda guayaba y proteína para combatir el frío extremo en Saltillo

Ante las temperaturas de cero grados que afectan a la Región Sureste, la nutrióloga Gaby de la Peña advirtió que el organismo experimenta cambios metabólicos que deben ser atendidos con una alimentación estratégica.

“Mira, generalmente la época de invierno, pues generalmente nos da más hambre porque pues tu cuerpo quiere compensar un poquito más las calorías que está gastando porque produce más calor”, explicó la especialista.

Para evitar el aumento de peso, De la Peña recomendó sustituir el pan y el chocolate caliente por opciones más saludables que mantengan la temperatura corporal sin aportar exceso de azúcares.

“Lo que se recomienda mucho es que las personas no se vayan por el consumo tanto de azúcares o pan o chocolate caliente... porque eso también hace que ganen mucho peso en esta temporada”, señaló.

La experta sugirió la ingesta de infusiones, caldos y cremas de verduras como una alternativa para mantenerse hidratado, dado que en invierno disminuye naturalmente el deseo de consumir agua natural.

En cuanto al sistema inmune, destacó que la guayaba es un aliado superior a los cítricos tradicionales: “La guayaba incluso tiene más vitamina C que las naranjas; se recomienda consumirlas para tener más aporte”.

EJERCICIO ES CLAVE

De la Peña también enfatizó que la actividad física es fundamental para combatir el clima gélido: “Procuren hacer ejercicio porque el ejercicio hace que tu temperatura corporal se aumente y eso hace que el frío no lo sientas tanto”.

Para mantener la saciedad, la nutrióloga instó a no saltarse comidas y asegurar que el desayuno, la comida y la cena incluyan una carga importante de proteínas de origen animal y leguminosas.

“Se recomienda que sí tengas horarios programados, estar comiendo cada tres o cuatro horas... que en desayuno, comida y cena procures consumir proteína, o sea, pollo, carne, pescado, huevo”, detalló.

Finalmente, sugirió optar por vegetales cocidos al vapor para asegurar el aporte de vitaminas y minerales sin que resulten desagradables al paladar por las bajas temperaturas ambientales que imperan en la ciudad.