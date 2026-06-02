Sujeto le dispara a su pareja, en Saltillo

Una mujer resultó lesionada por un disparo de arma de fuego la tarde de este martes en la colonia Universidad Pueblo, luego de que presuntamente fuera atacada por su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Alfonso García Robles, a pocos metros del bulevar Otilio González.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Nora Alicia N., de 34 años, quien acudió a la parte trasera del domicilio marcado con el número 152, sobre la calle Abel Quezada, para dejar a su hijo de 9 años, ya que el menor sería llevado a la escuela por su padre.

Según versiones recabadas en el lugar por las autoridades, la mujer tocó la puerta de la vivienda para entregar al menor, sin embargo, el hombre habría reaccionado molesto porque consideró que llamó de manera insistente, fuerte y en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que el sujeto salió del inmueble y comenzó una discusión con la mujer, durante el altercado, sacó un arma de fuego y realizó un disparo que impactó a Nora Alicia en el abdomen.