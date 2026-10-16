Suma Amor en Movimiento 182 jornadas de atención en Saltillo

El programa Amor en Movimiento del DIF Saltillo ha realizado 182 jornadas de atención en colonias, barrios, ejidos e instituciones educativas, con servicios gratuitos de salud dirigidos a la población que más lo necesita. Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que mediante la unidad móvil se han acercado distintos apoyos médicos a las familias, con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida.

“Con el apoyo del alcalde Javier Díaz seguimos recorriendo los sectores donde más se necesitan estos apoyos con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, señaló. Entre los resultados del programa, destacó la entrega de 8 mil 779 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas beneficiarias. Asimismo, como parte de los servicios para el cuidado de la salud, se han distribuido mil 396 glucómetros y 202 baumanómetros, dispositivos que permiten a los usuarios monitorear sus niveles de glucosa y presión arterial. La unidad móvil también ofrece atención dental gratuita, que incluye limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones, con el objetivo de facilitar el acceso a estos servicios preventivos y de atención bucal.

López Naranjo reiteró que las jornadas continuarán en distintos sectores de Saltillo para acercar los servicios a más personas, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a este tipo de atención. Finalmente, el DIF Saltillo invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales, donde se darán a conocer las próximas ubicaciones de la unidad móvil de Amor en Movimiento.