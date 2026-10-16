Suma Amor en Movimiento 182 jornadas de atención en Saltillo

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    Suma Amor en Movimiento 182 jornadas de atención en Saltillo
    Las jornadas continúan en distintos sectores de Saltillo para acercar los servicios médicos a más habitantes. CORTESÍA

El programa ofrece servicios gratuitos de salud mediante una unidad móvil dirigida a la población que más lo necesita

El programa Amor en Movimiento del DIF Saltillo ha realizado 182 jornadas de atención en colonias, barrios, ejidos e instituciones educativas, con servicios gratuitos de salud dirigidos a la población que más lo necesita.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que mediante la unidad móvil se han acercado distintos apoyos médicos a las familias, con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida.

Entrega Javier Díaz techumbre de 1.3 mdp en kínder de Saltillo

“Con el apoyo del alcalde Javier Díaz seguimos recorriendo los sectores donde más se necesitan estos apoyos con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, señaló.

Entre los resultados del programa, destacó la entrega de 8 mil 779 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas beneficiarias.

Asimismo, como parte de los servicios para el cuidado de la salud, se han distribuido mil 396 glucómetros y 202 baumanómetros, dispositivos que permiten a los usuarios monitorear sus niveles de glucosa y presión arterial.

La unidad móvil también ofrece atención dental gratuita, que incluye limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones, con el objetivo de facilitar el acceso a estos servicios preventivos y de atención bucal.

$!Amor en Movimiento suma 182 jornadas de atención en colonias, barrios, ejidos y planteles educativos.
Amor en Movimiento suma 182 jornadas de atención en colonias, barrios, ejidos y planteles educativos. CORTESÍA

López Naranjo reiteró que las jornadas continuarán en distintos sectores de Saltillo para acercar los servicios a más personas, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a este tipo de atención.

Finalmente, el DIF Saltillo invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales, donde se darán a conocer las próximas ubicaciones de la unidad móvil de Amor en Movimiento.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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