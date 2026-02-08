Súper Bowl impulsa ventas en carnicerías y restaurantes de Saltillo

Saltillo
/ 8 febrero 2026
    Súper Bowl impulsa ventas en carnicerías y restaurantes de Saltillo
    La mayoría de los restaurantes registraron casa llena para disfrutar del Súper Bowl. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Cortes para asar y alitas lideran la demanda durante la jornada deportiva de este domingo

La celebración del Súper Bowl este domingo 8 de febrero generó un repunte significativo en el sector comercial de Saltillo. Tanto carnicerías como restaurantes reportaron una afluencia superior a la de un fin de semana habitual.

David Cáceres, representante de Carnicerías Dávila, confirmó que la actividad en sus sucursales fue intensa. “Las ventas el día de hoy para el evento del Súper Bowl fue con más afluencia comparada con los fines de semana en común”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LX: cuando el juego empieza a ser del mundo

Según Cáceres, la tradición de la parrillada sigue siendo el motor principal de este día. “El producto que más se consume sin duda alguna son los cortes para asar y complementos”, explicó el comerciante sobre las preferencias del público.

Pese a la cercanía con el reciente fin de semana largo, el mercado se mantuvo estable. “No hubo una baja relevante en ventas en cuanto al fin de semana largo comparado con este del Súper Bowl, cada evento tiene sus consumidores”, detalló Cáceres.

Por su parte, el sector restaurantero también aprovechó la fecha para atraer comensales. Mario Mata Quintero, empresario del ramo, afirmó que “el Súper Bowl siempre es una fecha importante. La verdad es que en el tema restaurantero es un día bueno”.

Mata Quintero anticipó que, a pesar de la competencia con las reuniones caseras, el crecimiento en los establecimientos es positivo. “Esperamos un crecimiento bueno, relativamente debe ser un poquito arriba del 10 ó 15 por ciento”, precisó.

A diferencia de otras festividades, este evento deportivo requiere estrategias específicas. “Todos los restaurantes tienen diferentes promociones. Algunos sacan platillos en descuentos o alguna combinación de cerveza y platillo”, mencionó.

$!Familias completas acudieron a disfrutar del Súper Bowl en su restaurante favorito.
Familias completas acudieron a disfrutar del Súper Bowl en su restaurante favorito. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En cuanto al menú dentro de los locales, las tendencias cambian drásticamente respecto a la carne asada del hogar. “En tema de comida, la verdad es que las alitas es un referente; se mueve bastante, muy diferente a cualquier otro domingo”, destacó.

Para garantizar el servicio, los negocios locales reforzaron sus inventarios y personal. “Cada restaurante trae sus porcentajes ahí; saben cuánto venden normalmente un domingo y para ese domingo especial, pues obviamente más”, concluyó el empresario.

Esta sinergia entre el consumo en casa y las visitas a restaurantes consolida al Súper Bowl como una de las fechas más dinámicas para la economía local en el primer trimestre del año.

