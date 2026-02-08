Súper Bowl impulsa ventas en carnicerías y restaurantes de Saltillo

La celebración del Súper Bowl este domingo 8 de febrero generó un repunte significativo en el sector comercial de Saltillo. Tanto carnicerías como restaurantes reportaron una afluencia superior a la de un fin de semana habitual.

David Cáceres, representante de Carnicerías Dávila, confirmó que la actividad en sus sucursales fue intensa. “Las ventas el día de hoy para el evento del Súper Bowl fue con más afluencia comparada con los fines de semana en común”, señaló.

Según Cáceres, la tradición de la parrillada sigue siendo el motor principal de este día. “El producto que más se consume sin duda alguna son los cortes para asar y complementos”, explicó el comerciante sobre las preferencias del público.

Pese a la cercanía con el reciente fin de semana largo, el mercado se mantuvo estable. “No hubo una baja relevante en ventas en cuanto al fin de semana largo comparado con este del Súper Bowl, cada evento tiene sus consumidores”, detalló Cáceres.

Por su parte, el sector restaurantero también aprovechó la fecha para atraer comensales. Mario Mata Quintero, empresario del ramo, afirmó que “el Súper Bowl siempre es una fecha importante. La verdad es que en el tema restaurantero es un día bueno”.

Mata Quintero anticipó que, a pesar de la competencia con las reuniones caseras, el crecimiento en los establecimientos es positivo. “Esperamos un crecimiento bueno, relativamente debe ser un poquito arriba del 10 ó 15 por ciento”, precisó.

A diferencia de otras festividades, este evento deportivo requiere estrategias específicas. “Todos los restaurantes tienen diferentes promociones. Algunos sacan platillos en descuentos o alguna combinación de cerveza y platillo”, mencionó.