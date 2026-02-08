VIDEO | Patriots gana el volado ante Seahawks en el Super Bowl LX: ¿por qué es un mal presagio?
Nueva Inglaterra se llevó el volado previo al SB frente a Seattle, un gesto simbólico que, según los antecedentes, no suele definir al campeón de la NFL
En la antesala del Super Bowl LX entre Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, celebrado en Levi’s Stadium en Santa Clara, el equipo de Foxborough salió beneficiado en el tradicional volado previo al kickoff.
Los Patriots ganaron la moneda y optaron por deferir su posesión para recibir el balón al inicio del segundo tiempo, dejando el drive inicial a los Seahawks.
Esa decisión estratégica es común cuando un equipo que gana el volado busca controlar el ritmo del juego en la segunda mitad. La elección de deferir da la oportunidad de conocer primero lo que hace el rival y luego responder con posesión propia.
¿Qué ha sucedido históricamente con los ganadores del volado en el Super Bowl?
La historia indica que ganar el volado no garantiza el triunfo en el juego. Según estadísticas de 59 Super Bowls previos:
Los equipos que ganaron el volado han tenido una marca aproximada de 25 victorias y 33 derrotas en el partido posterior, dependiendo de la fuente y cómo se cuenten dichos resultados.
No existe una correlación fuerte entre ganar el volado y terminar alzando el trofeo del Vince Lombardi. El resultado final del Super Bowl ha dependido mucho más de la ejecución, estrategia y rendimiento de los equipos a lo largo del encuentro que del resultado preliminar del lanzamiento.
De hecho, en años recientes ha habido rachas donde el ganador del volado perdió el juego, evidenciando que ese resultado previo es, en muchos casos, un indicador poco relevante para el desenlace deportivo.
Además, aunque la tendencia estadística del volado muestra una ligera preferencia de que la moneda caiga en “tails” (cola) con más frecuencia, 31 veces frente a 28 de “heads” (cara) en los Super Bowls , esa ventaja numérica del lado de la moneda no se traslada directamente al resultado del juego.
En el contexto de este Super Bowl LX, ganar el volado dio a Nueva Inglaterra la opción de elegir posesión en el mejor momento táctico, pero el resultado dependerá de lo que ocurra a lo largo de los cuatro cuartos más allá de ese inicio.