VIDEO | Patriots gana el volado ante Seahawks en el Super Bowl LX: ¿por qué es un mal presagio?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 8 febrero 2026
    VIDEO | Patriots gana el volado ante Seahawks en el Super Bowl LX: ¿por qué es un mal presagio?
    El volado previo al Super Bowl LX favoreció a los Patriots sobre los Seahawks, aunque históricamente ganar la moneda no garantiza levantar el Trofeo Vince Lombardi. FOTO: AP

Nueva Inglaterra se llevó el volado previo al SB frente a Seattle, un gesto simbólico que, según los antecedentes, no suele definir al campeón de la NFL

En la antesala del Super Bowl LX entre Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, celebrado en Levi’s Stadium en Santa Clara, el equipo de Foxborough salió beneficiado en el tradicional volado previo al kickoff.

Los Patriots ganaron la moneda y optaron por deferir su posesión para recibir el balón al inicio del segundo tiempo, dejando el drive inicial a los Seahawks.

Esa decisión estratégica es común cuando un equipo que gana el volado busca controlar el ritmo del juego en la segunda mitad. La elección de deferir da la oportunidad de conocer primero lo que hace el rival y luego responder con posesión propia.

TE PUEDE INTERESAR: Así se vivió la ceremonia previa del Super Bowl LX: leyendas, música y un estadio volcado con Seattle

¿Qué ha sucedido históricamente con los ganadores del volado en el Super Bowl?

La historia indica que ganar el volado no garantiza el triunfo en el juego. Según estadísticas de 59 Super Bowls previos:

Los equipos que ganaron el volado han tenido una marca aproximada de 25 victorias y 33 derrotas en el partido posterior, dependiendo de la fuente y cómo se cuenten dichos resultados.

No existe una correlación fuerte entre ganar el volado y terminar alzando el trofeo del Vince Lombardi. El resultado final del Super Bowl ha dependido mucho más de la ejecución, estrategia y rendimiento de los equipos a lo largo del encuentro que del resultado preliminar del lanzamiento.

De hecho, en años recientes ha habido rachas donde el ganador del volado perdió el juego, evidenciando que ese resultado previo es, en muchos casos, un indicador poco relevante para el desenlace deportivo.

Además, aunque la tendencia estadística del volado muestra una ligera preferencia de que la moneda caiga en “tails” (cola) con más frecuencia, 31 veces frente a 28 de “heads” (cara) en los Super Bowls , esa ventaja numérica del lado de la moneda no se traslada directamente al resultado del juego.

En el contexto de este Super Bowl LX, ganar el volado dio a Nueva Inglaterra la opción de elegir posesión en el mejor momento táctico, pero el resultado dependerá de lo que ocurra a lo largo de los cuatro cuartos más allá de ese inicio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Super Bowl

Localizaciones


Santa Clara

Personajes


Joe Montana

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado