Super Bowl LX: cuando el juego empieza a ser del mundo

Durante décadas, el Super Bowl fue el gran ritual deportivo de Estados Unidos. Un evento gigantesco, sí, pero profundamente doméstico en su narrativa: dos equipos, una liga, una audiencia mayoritariamente nacional. Hoy, ese marco ya no alcanza.

El Super Bowl LX representa algo distinto. No solo por enfrentar a dos franquicias históricas como los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, sino porque el partido encarna una transición más profunda: la NFL ha dejado claro que quiere ser un producto global.

Por primera vez desde la fusión de 1970, el Super Bowl reúne a dos equipos que fueron élite tanto en ofensiva como en defensiva. No es un espectáculo de excesos, sino de equilibrio. No es solo ruido, es estructura. Y ese lenguaje, orden, tensión, estrategia, es universal.

En una liga que durante la última década se volcó hacia entrenadores ofensivos y marcadores inflados, Patriots y Seahawks llegaron al partido grande desafiando la tendencia. Mike Vrabel y Mike Macdonald, ambos con formación defensiva, rompieron una moda que parecía incuestionable. El Trofeo Lombardi volverá a manos de un entrenador defensivo por primera vez desde Bill Belichick.

No es nostalgia. Es adaptación.

Estos equipos no juegan futbol americano “a la antigua”. Combinan principios clásicos, disciplina, control del balón, presión defensiva, con conceptos contemporáneos: agresividad en cuarta oportunidad, uso sofisticado del play-action, quarterbacks móviles y análisis de datos. Es una síntesis comprensible para cualquier aficionado, incluso para quienes no crecieron con la NFL.

Ese mismo mensaje se refuerza fuera del campo.