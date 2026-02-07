Super Bowl LX: cuando el juego empieza a ser del mundo

Armando Castilla
Marca un punto de inflexión para la NFL: Patriots y Seahawks no solo disputan el título, también representan una liga que combina estrategia, identidad y expansión global

Fútbol Americano
7 febrero 2026
Durante décadas, el Super Bowl fue el gran ritual deportivo de Estados Unidos. Un evento gigantesco, sí, pero profundamente doméstico en su narrativa: dos equipos, una liga, una audiencia mayoritariamente nacional. Hoy, ese marco ya no alcanza.

El Super Bowl LX representa algo distinto. No solo por enfrentar a dos franquicias históricas como los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, sino porque el partido encarna una transición más profunda: la NFL ha dejado claro que quiere ser un producto global.

Por primera vez desde la fusión de 1970, el Super Bowl reúne a dos equipos que fueron élite tanto en ofensiva como en defensiva. No es un espectáculo de excesos, sino de equilibrio. No es solo ruido, es estructura. Y ese lenguaje, orden, tensión, estrategia, es universal.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LX: 11 claves que explican el duelo entre Patriots y Seahawks

En una liga que durante la última década se volcó hacia entrenadores ofensivos y marcadores inflados, Patriots y Seahawks llegaron al partido grande desafiando la tendencia. Mike Vrabel y Mike Macdonald, ambos con formación defensiva, rompieron una moda que parecía incuestionable. El Trofeo Lombardi volverá a manos de un entrenador defensivo por primera vez desde Bill Belichick.

No es nostalgia. Es adaptación.

Estos equipos no juegan futbol americano “a la antigua”. Combinan principios clásicos, disciplina, control del balón, presión defensiva, con conceptos contemporáneos: agresividad en cuarta oportunidad, uso sofisticado del play-action, quarterbacks móviles y análisis de datos. Es una síntesis comprensible para cualquier aficionado, incluso para quienes no crecieron con la NFL.

Ese mismo mensaje se refuerza fuera del campo.

$!Drake Maye lidera a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX, con la presión de confirmar su talento en el escenario más exigente de la NFL y convertirse en uno de los quarterbacks más jóvenes en ganar el trofeo Lombardi.
Drake Maye lidera a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX, con la presión de confirmar su talento en el escenario más exigente de la NFL y convertirse en uno de los quarterbacks más jóvenes en ganar el trofeo Lombardi. FOTO: AP

El espectáculo de medio tiempo tendrá como protagonista a Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del planeta. No es una elección casual ni localista. Es una señal clara de hacia dónde apunta la NFL: conectar con audiencias jóvenes, multiculturales y globales. El Super Bowl ya no se musicaliza solo para Estados Unidos; se programa para el mundo.

El calendario también habla. Para la próxima temporada, la NFL confirmó partidos en Brasil y España, sumó a París como nueva sede internacional y anunció el regreso a México, uno de sus mercados más fieles fuera de Estados Unidos. No son eventos aislados: son parte de una estrategia sostenida de expansión cultural y comercial.

Dentro del campo, la narrativa acompaña. Un quarterback de 23 años que puede convertirse en el más joven en ganar un Super Bowl. Otro que busca redención en su primer año con una nueva franquicia. Dos entrenadores jóvenes que llegaron sin apellidos mediáticos tradicionales. Y jugadores con raíces latinoamericanas y multiculturales ocupando roles centrales en el juego más visto del planeta.

La NFL entiende algo fundamental: para crecer globalmente no basta con exportar partidos, hay que exportar historias. Patriots y Seahawks representan dos modelos modernos de reconstrucción. Nueva Inglaterra pasó del último lugar de su división al Super Bowl en un solo año. Seattle se reinventó sin tocar fondo. Esas narrativas son reconocibles en cualquier liga, en cualquier país.

Este Super Bowl no se trata solo de quién levanta el trofeo. Se trata de qué versión del futbol americano quiere mostrar la NFL al mundo. Una donde la inteligencia importa tanto como el talento, donde la identidad pesa más que la moda y donde el espectáculo no depende únicamente de puntos, sino de tensión, contexto y significado.

$!Sam Darnold comanda a los Seahawks de Seattle en busca de redención, en su primera temporada con la franquicia y con la oportunidad de coronar su regreso con un título de Super Bowl.
Sam Darnold comanda a los Seahawks de Seattle en busca de redención, en su primera temporada con la franquicia y con la oportunidad de coronar su regreso con un título de Super Bowl. FOTO: AP

El futbol americano sigue siendo profundamente estadounidense en su origen. Pero noches como la del Super Bowl LX confirman que su lenguaje, el de la estrategia, la competencia total y la épica, ya es global.

Y cuando el balón vuele en Santa Clara, no estará jugando solo Estados Unidos.

Estará jugando el mundo.

