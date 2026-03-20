Tribunal Electoral de Coahuila revoca medidas cautelares impuestas a diversos precandidatos de Morena

En sesión pública extraordinaria, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (TECZ) resolvió revocar, en los autos del expediente TECZ-JDC-03/2026 y acumulados, las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila a diversos precandidatos únicos del partido Morena.

Lo anterior, por supuestos actos anticipados de campaña en la red social Facebook.

Tras el análisis de los casos, las magistraturas determinaron lo siguiente:

Revocación de medidas cautelares: Se dejó sin efecto la orden de retirar imágenes de la portada del perfil de Facebook para las siguientes precandidaturas únicas:

Paloma Nayeli de los Santos Pérez (Distrito I, con cabecera en Acuña).

Eduardo Hernández Carrizalez (Distrito XIV, Saltillo).

Alfonso de Jesús Almeraz Borjas (Distrito V, Monclova).

Mónica Darinka Guerra Arrieta (Distrito VII, Matamoros).