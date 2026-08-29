Suplementos alimenticios se ofertan en Saltillo sin control, pese a riesgos: nutricionista

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Suplementos alimenticios se ofertan en Saltillo sin control, pese a riesgos: nutricionista
    El consumo excesivo y sin supervisión de algunos suplementos alimenticios puede provocar complicaciones en el organismo. IA

El nutricionista Ramsés Rodríguez recomienda que, ante cualquier cuestión de salud, es esencial acudir con un médico o especialista para recibir supervisión profesional y personalizada

El consumo de suplementos alimenticios en México se enfrenta a un vacío de regulación preventiva que pone en riesgo la salud de los consumidores. En entrevista con el nutriólogo Ramsés Rodríguez, explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no evalúa la eficiencia ni la seguridad de estos productos antes de que comiencen a comercializarse en el mercado nacional.

Rodríguez explicó que la autoridad sanitaria realiza las revisiones correspondientes de forma posterior, es decir, una vez que los suplementos ya se encuentran a la venta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/advierten-en-saltillo-por-uso-de-ozempic-y-mounjaro-sin-supervision-medica-para-perder-peso-GA23010767

“Por ley, este tipo de productos debe incluir de manera obligatoria la leyenda: ‘Este producto no es un medicamento, no está para diagnosticar o tratar enfermedades’”.

El especialista advierte que la presencia de promesas extraordinarias en el etiquetado debe encender de inmediato las alertas de los consumidores.

“Si tiene algo extra, de que es un producto anticáncer o potenciador sexual, ahí ya hay que parar las antenitas”, señala, precisando que los suplementos nutricionales no tienen la facultad legal ni la capacidad de ostentar ese tipo de propiedades terapéuticas en sus empaques.

EXCESO DE VITAMINAS Y DAÑO HEPÁTICO

Un riesgo latente y poco conocido es la sobredosificación de nutrientes, particularmente de las vitaminas liposolubles, como son la A, D, E y K, las cuales se diluyen en grasas. Debido a que el hígado es el órgano encargado de almacenarlas, un consumo elevado y sin control puede generar un cuadro de toxicidad hepática.

Dado que el hígado es el órgano encargado de coordinar el estado metabólico general, generar energía, producir proteínas y sintetizar enzimas, su saturación afecta globalmente al organismo.

Ramsés Rodríguez detalla que los síntomas tempranos de que un suplemento está dañando el hígado incluyen fatiga, tanto crónica como aguda; comezón en el cuerpo; alteraciones digestivas, como la alternancia constante entre estreñimiento y diarrea; e ictericia, manifestada como una coloración amarillenta en la piel y en la parte blanca de los ojos.

Además del desgaste metabólico, los pacientes con afectación hepática pueden experimentar pérdida de cabello, uñas quebradizas y estados anímicos alterados, debido a que el cerebro deja de recibir las proteínas necesarias para una comunicación celular eficiente.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Para evitar complicaciones, el especialista enfatiza que antes de prescribir o consumir suplementos comunes en el ámbito deportivo, como proteínas en polvo o termogénicos, es obligatorio realizar una historia clínica o anamnesis sumamente detallada, así como ordenar estudios de laboratorio previos para comprobar que el paciente no tenga las enzimas hepáticas elevadas o padezca hígado graso, condiciones que contraindican el uso de ciertos complementos.

Actualmente, no se conoce el número de casos de personas afectadas en México, ya que la información emitida semanalmente en el Boletín Epidemiológico no los registra. No obstante, este es un problema que se ha visibilizado en Estados Unidos y ha encendido las alertas en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Salud
Sector Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Cofepris

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Troleo y noticias

Troleo y noticias
NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel

NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel
La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio
Autoridades llegaron al lugar para realizar el protocolo correspondiente.

Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo
Un hombre de 62 años fue encontrado sin vida en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín.

Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor
Tropicalísimo Apache cerró la primera noche del festival con un concierto que puso a bailar a los asistentes.

Arranca Ramos Fest 2026 con 27 mil asistentes entre tradición, gastronomía y música
Michelle Malacara defendió su sazón saltillense hasta la etapa semifinal del certamen.

A un paso de la final, la saltillense Michelle Malacara se despide de MasterChef
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?