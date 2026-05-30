Suspenden a estudiantes de la Secundaria 2 en Saltillo, tras difusión de video ‘sexual’

El caso generó preocupación entre madres, padres de familia y miembros de la comunidad escolar, debido a que el material fue captado por estudiantes y posteriormente compartido mediante plataformas digitales, situación que derivó en la intervención de las autoridades educativas.

Autoridades educativas confirmaron la aplicación de sanciones a varios estudiantes de la Escuela Secundaria General Número 2 “Benemérito de las Américas”, en Saltillo , luego de que se difundiera en redes sociales un video grabado dentro de las instalaciones del plantel en el que se observa a una alumna y un estudiante teniendo relaciones íntimas.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación de Coahuila, se identificó a cinco jóvenes relacionados con los hechos, a quienes se les aplicaron medidas disciplinarias conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó a sus tutores para que participen en el seguimiento y atención de la situación.

BUSCAN FORTALECER ENTORNOS SEGUROS

El incidente ocurre en un contexto en el que, durante las últimas semanas, alumnos del plantel se han visto involucrados en diversos episodios relacionados con conductas de riesgo, incluyendo la grabación y difusión de contenidos vinculados con conflictos violentos compañeros y dinámicas que pueden afectar su integridad física y emocional.

La situación también abrió el debate sobre la importancia de fortalecer la supervisión escolar, promover el uso responsable de dispositivos móviles y reforzar las estrategias de prevención orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de los centros educativos.

Autoridades educativas señalaron que se dará seguimiento al caso mediante las áreas correspondientes, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la comunidad estudiantil y prevenir la repetición de conductas similares.