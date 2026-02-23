Suspenden clases escuelas en 69 Batallón de Infantería en Saltillo tras jornada de violencia en el País

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    La medida aplica para una primaria y un jardín de niños ubicados en instalaciones militares. CORTESÍA

El resto de los planteles en el estado operan con normalidad, informó la Secretaría de Educación

Tras los hechos de violencia registrados el domingo en distintas entidades del país, se giró la instrucción de suspensión de clases en los planteles ubicados al interior del 69 Batallón de Infantería, luego de los ataques armados y bloqueos que se presentaron tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida aplica para la escuela primaria “Juan Antonio de la Fuente” y el jardín de niños “Heroico Colegio Militar”, los cuales permanecerán cerrados hasta nuevo aviso con el fin de evitar el ingreso de civiles a las instalaciones militares.

De acuerdo con el aviso enviado la tarde del domingo a padres de familia, el batallón permanecerá cerrado Ambos planteles se localizan en terrenos de la Sexta Zona Militar y atienden principalmente a hijos de militares, aunque también reciben a estudiantes civiles de la zona.

Cabe recordar que, tras los hechos delictivos, escuelas de distintos niveles en entidades donde el CJNG tiene presencia anunciaron clases en línea para este lunes y hasta nuevo aviso, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes y personal.

La Secretaría de Educación estatal informó que en la entidad estos son los únicos planteles que adoptaron la modalidad a distancia derivado de los acontecimientos recientes, y precisó que el resto de las escuelas mantuvieron actividades presenciales de manera normal.

