Suspenden establecimiento en Saltillo por ofrecer sueros vitaminados sin cumplir normatividad

De acuerdo con la dependencia estatal, la medida se aplicó como parte de los operativos permanentes de verificación a establecimientos que brindan servicios relacionados con la salud.

La Secretaría de Salud de Coahuila suspendió un establecimiento de tratamientos estéticos en Saltillo donde se ofrecían sueros vitaminados, tras detectar incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

Según declaraciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Raymundo Zamarripa Castillo, publicadas en medios locales, el establecimiento fue suspendido debido a que no cumplía con los criterios establecidos por la normativa vigente.

SUSPENSIÓN, NO CLAUSURA

La Secretaría de Salud aclaró que en estos casos no se trata de una clausura definitiva, sino de una suspensión temporal. Este procedimiento se aplica cuando un establecimiento presenta irregularidades en su operación.

Estas pueden incluir faltas en permisos sanitarios, condiciones del inmueble, documentación o acreditación del personal, entre otros aspectos que se evalúan durante las inspecciones.

Asimismo, se indicó que estas revisiones se realizan de manera constante y aleatoria como parte de los programas de regulación sanitaria.

De acuerdo con la dependencia, aunque en el establecimiento se ofrecían sueros vitaminados, las observaciones detectadas corresponden a incumplimientos generales en la normatividad sanitaria, no exclusivamente a este tipo de tratamientos.

SIN DEFUNCIONES, PERO EN ALERTA

Zamarripa Castillo señaló que en la región Sureste de Coahuila no se han registrado fallecimientos relacionados con la aplicación de sueros vitaminados. Esto contrasta con los casos reportados en Hermosillo, Sonora, donde autoridades mantienen investigaciones en curso sin que exista una conclusión oficial sobre las causas de los decesos.

La Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a verificar que los establecimientos donde reciben este tipo de servicios cuenten con permisos sanitarios, utilicen productos autorizados y dispongan de personal capacitado. También reiteró que continuarán los operativos de revisión para prevenir riesgos a la salud.

El uso de sueros vitaminados ha cobrado relevancia en semanas recientes debido a investigaciones abiertas en el país. Si bien estos tratamientos no representan un riesgo por sí mismos, pueden generar complicaciones si se aplican sin control sanitario o en condiciones inadecuadas.