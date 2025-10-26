Suspenden transporte público en Ramos Arizpe por riesgo de vandalismo en Halloween

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Suspenden transporte público en Ramos Arizpe por riesgo de vandalismo en Halloween
    La suspensión de rutas intermunicipales afectará a los viajes hacia Arteaga, Saltillo y Ramos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

La medida preventiva impactará a 90 unidades de transporte municipal e intermunicipal a partir de las 19:00 horas del 31 de octubre

El Director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan García Leija, anunció la suspensión del servicio de transporte público para el próximo 31 de octubre. La medida preventiva se aplicará a partir de las 19:00 horas y afectará a la totalidad de las rutas municipales e intermunicipales. La decisión se tomó para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar daños a las unidades.

La autoridad municipal justificó la determinación basándose en un historial de incidentes. Los reportes de años anteriores indican un aumento en el vandalismo durante la noche de Halloween, lo que representa un riesgo inaceptable para la operación.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno los despojos en Saltillo: es la cuarta ciudad del País con mayor alza en ese delito

El funcionario explicó la razón detrás del cese temporal del servicio: “Pues sí, mira, en los últimos años hemos tenido registros de que hay vandalismo por parte de los jóvenes que salen a pedir Halloween”, señaló García Leija.

El director enfatizó que el problema va más allá de actos menores o bromas. “No nada más es la aventada de huevos o de otros objetos, sino que han aventado piedras y han dañado las unidades, poniendo en riesgo a los pasajeros”, puntualizó.

La suspensión impactará a cerca de 90 unidades de transporte que operan en la región. Se trata de una medida que abarca tanto los recorridos internos de Ramos Arizpe como las conexiones con municipios vecinos.

García Leija confirmó el alcance del operativo al detallar que “paran todas las rutas, las municipales y las intermunicipales. Estamos hablando de alrededor de 90 unidades”. Reafirmó que el servicio será suspendido únicamente ese día.

Entre las rutas municipales afectadas se encuentran Pino Sanalco, Mirador, Blanquestela, Valle Poniente y la ruta estudiantil. En el caso de las intermunicipales, se detendrán los servicios hacia Arteaga, Saltillo, Ramos y el Express.

El servicio se reanudará con normalidad en las primeras horas del 1 de noviembre. La Dirección de Transporte hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante esta acción destinada a proteger la integridad de la comunidad.

Temas


Halloween
Transporte Público

Localizaciones


Ramos Arizpe

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’