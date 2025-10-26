Suspenden transporte público en Ramos Arizpe por riesgo de vandalismo en Halloween

El Director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan García Leija, anunció la suspensión del servicio de transporte público para el próximo 31 de octubre. La medida preventiva se aplicará a partir de las 19:00 horas y afectará a la totalidad de las rutas municipales e intermunicipales. La decisión se tomó para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar daños a las unidades.

La autoridad municipal justificó la determinación basándose en un historial de incidentes. Los reportes de años anteriores indican un aumento en el vandalismo durante la noche de Halloween, lo que representa un riesgo inaceptable para la operación.

El funcionario explicó la razón detrás del cese temporal del servicio: “Pues sí, mira, en los últimos años hemos tenido registros de que hay vandalismo por parte de los jóvenes que salen a pedir Halloween”, señaló García Leija.

El director enfatizó que el problema va más allá de actos menores o bromas. “No nada más es la aventada de huevos o de otros objetos, sino que han aventado piedras y han dañado las unidades, poniendo en riesgo a los pasajeros”, puntualizó.

La suspensión impactará a cerca de 90 unidades de transporte que operan en la región. Se trata de una medida que abarca tanto los recorridos internos de Ramos Arizpe como las conexiones con municipios vecinos.

García Leija confirmó el alcance del operativo al detallar que “paran todas las rutas, las municipales y las intermunicipales. Estamos hablando de alrededor de 90 unidades”. Reafirmó que el servicio será suspendido únicamente ese día.

Entre las rutas municipales afectadas se encuentran Pino Sanalco, Mirador, Blanquestela, Valle Poniente y la ruta estudiantil. En el caso de las intermunicipales, se detendrán los servicios hacia Arteaga, Saltillo, Ramos y el Express.

El servicio se reanudará con normalidad en las primeras horas del 1 de noviembre. La Dirección de Transporte hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante esta acción destinada a proteger la integridad de la comunidad.