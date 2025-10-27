Suspensión de transporte en el centro de Ramos Arizpe será por una hora debido a Halloween

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció la suspensión temporal de una hora del transporte público en el centro del municipio, a petición de los transportistas, para prevenir daños y accidentes durante las celebraciones de Halloween. El servicio se suspende este 31 de octubre, pero los operativos de seguridad se mantienen en toda la región sureste.

La medida, que aplica principalmente a las rutas que circulan por la Zona Centro, fue aclarada como una suspensión y no un paro.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe prevé derrama de hasta 1.5 mdp por festival de la Catrina monumental

“Estamos hablando de que se suspende, se baja una hora nada más, puesto que hay muchos niños y jóvenes que hacen travesuras en algunas de las cosas”, explicó el funcionario.

El objetivo es proteger las unidades y a los ciudadanos ante incidentes que ya han ocurrido en años anteriores.

Según los transportistas, es común que “les avienten huevos o alguna otra cosa; no les hacen daños, pero ellos quieren, para no causar un accidente, parar una hora el transporte”.

Al margen de esta medida, el alcalde confirmó el despliegue de operativos de seguridad reforzados en todo el municipio y la zona sureste. La coordinación policial entre municipios se intensifica para estas fechas.

“En este tipo de fechas y en este tipo de eventos, con más razón, hacemos los operativos para cuidar el orden y proteger a todas las personas”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR: Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

Gutiérrez Merino indicó que las rondas de vigilancia son permanentes y cubren toda la región.

“Todos los días están haciendo los rondines; empiezan en Ramos, terminan en Saltillo, o empiezan en Saltillo, terminan en Arteaga y en Ramos, pero todos los días hacen los rondines”, concluyó.