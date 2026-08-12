Taller de Arte para Niños abre inscripciones en la UAdeC

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Saltillo
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    Taller de Arte para Niños abre inscripciones en la UAdeC
    El Taller de Arte para Niños estará impartido por Maly Mally Chávez. CORTESÍA

La propuesta contempla dibujo, escultura y modelado para estimular la creatividad infantil mediante distintas técnicas plásticas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a niñas y niños de entre 7 y 12 años a participar en el Taller de Arte para Niños, una propuesta encaminada a acercarlos a distintas disciplinas de las artes visuales.

El programa contempla ejercicios de dibujo a partir de la observación de modelos, trabajos con líneas y formas geométricas, composiciones surgidas de la imaginación y actividades de modelado de figuras tridimensionales con pasta.

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EXPLORAR LAS FORMAS A TRAVÉS DE LA ESCULTURA

Durante la etapa dedicada a la escultura, los participantes experimentarán con texturas, acabados y color para crear piezas tridimensionales a partir de sus propias ideas. Además, conocerán los principios básicos del modelado y desarrollarán habilidades para representar formas y volúmenes.

El taller comenzará el sábado 15 de agosto y se impartirá todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas. La inscripción tiene un costo de 400 pesos, mientras que la mensualidad será de 500 pesos.

El registro se realiza en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en calle Hidalgo número 211, a unos pasos de la Catedral de Santiago, en el Centro Histórico de Saltillo. Para solicitar mayores informes está disponible el teléfono 844 410 9705.

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Pie de foto 2:Las sesiones se impartirán los sábados de 10:00 a 12:00 horas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la UAdeC. CORTESÍA

La responsable del taller será la artista visual Maly Mally Chávez, egresada de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, donde cursó una especialidad en Escultura.

En el ámbito docente, actualmente se desempeña como profesora de Artes Visuales a nivel secundaria en el Colegio Albatros de Saltillo y cuenta con experiencia en la impartición de talleres de escultura de ensamblaje con cartón y dibujo.

También ha colaborado como profesora de dibujo en el propio Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, experiencia que complementará las actividades dirigidas a los participantes de esta nueva edición.

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