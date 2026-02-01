Tamales gourmet dan un nuevo sabor a la Candelaria en Saltillo

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Adriana Gómez Ochoa, con 37 años de experiencia en la cocina, ha impulsado una propuesta de tamales artesanales que mezcla herencia familiar y nuevos sabores. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Adriana Gómez Ochoa combina 37 años de experiencia en la cocina con nuevas propuestas de tamales que amplían la tradición sin perder sus raíces

En Saltillo, la celebración del Día de la Candelaria ha comenzado a sumar nuevos sabores en los tamales a partir de innovaciones que combinan la herencia culinaria con ingredientes poco comunes en este platillo, desde huitlacoche o el famoso chicharrón “de la Ramos”, hasta tamales dulces con Nutella, queso crema y mermeladas de fruta natural, dando lugar a una propuesta que mezcla tradición, creatividad y calidad artesanal.

La principal impulsora de esta renovación es Adriana Gómez Ochoa, de 61 años, quien lleva 37 años dedicada a la cocina y desde hace al menos ocho años comenzó a integrar nuevas recetas a su cocina que hoy la destacan entre los productores de tamales de la ciudad.

$!Variedades como mole, huitlacoche, choriqueso y champiñones con queso forman parte del menú que se ofrece durante la temporada.
Variedades como mole, huitlacoche, choriqueso y champiñones con queso forman parte del menú que se ofrece durante la temporada. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La pasión por la cocina acompañó a Adriana desde niña, cuando a los ocho años ya ayudaba a su mamá a preparar alimentos para sus 16 hermanos. Con los años, esa experiencia se convirtió en oficio y más tarde en un proyecto propio con su negocio “La cocina de Nani”, que nació de los pedidos de amigos y conocidos, quienes destacaban el sabor familiar de sus tamales.

Con los años, la innovación llegó de la mano de su hija, Gabriela Hernández, quien propuso experimentar con sabores distintos inspirados en la cocina del sur del país que conoció durante sus viajes.

“Íbamos a buscar dónde comer y en las fonditas había tamales de zarzamora con queso, de cochinita pibil, huitlacoche y muchos guisos. Yo le platicaba a mi mamá y me decía, ‘Ay, guácala’, porque estaba acostumbrada a los mismos. Yo le decía, ‘Es que están buenos’. Entonces yo le decía que los hiciera. Mi mamá también hace gorditas y siempre tiene muchos guisos diferentes. Empezamos haciendo primero los de acelgas con pollo. Luego hicimos los de tres quesos, probamos distintas combinaciones y finalmente los incluimos en el menú de mi mamá”, comentó Gabriela.

Entre los tamales más originales de Adriana se encuentran sus primeras creaciones: tres quesos y acelgas con pollo, mientras que entre los favoritos del público destacan los de chicharrón “de la Ramos” en salsa morita y los dulces de Nutella con plátano o zarzamora con queso crema.

$!Gabriela Hernández, hija de Adriana, ha sido clave en la incorporación de sabores inspirados en la cocina del sur del país.
Gabriela Hernández, hija de Adriana, ha sido clave en la incorporación de sabores inspirados en la cocina del sur del país. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

También ofrecen variedades de mole, huitlacoche, picadillo, choriqueso, champiñones con queso, así como dulces, elaborados con mermeladas naturales de piña con coco, fresa con queso crema, frutos rojos y otros sabores innovadores.

A pesar de que los nuevos guisos atraen a quienes buscan sabores distintos, los tamales tradicionales, como los de frijoles, siguen siendo de los más solicitados entre los clientes que buscan en ellos el sabor familiar de quienes ya no están.

$!La celebración del Día de la Candelaria en Saltillo se ha diversificado con tamales que combinan recetas tradicionales e ingredientes innovadores.
La celebración del Día de la Candelaria en Saltillo se ha diversificado con tamales que combinan recetas tradicionales e ingredientes innovadores. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

“A veces los clientes me dicen: ‘Saben cómo los que hacía mi mamá’, y eso para mí es un orgullo”, comentó.

“La gente nos encarga ciertos guisos porque les recuerdan a alguien que ya no está, y para ellos es importante sentir ese sabor que los conecta con su familia”, añadió Gabriela.

