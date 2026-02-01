Tamales gourmet dan un nuevo sabor a la Candelaria en Saltillo

En Saltillo, la celebración del Día de la Candelaria ha comenzado a sumar nuevos sabores en los tamales a partir de innovaciones que combinan la herencia culinaria con ingredientes poco comunes en este platillo, desde huitlacoche o el famoso chicharrón “de la Ramos”, hasta tamales dulces con Nutella, queso crema y mermeladas de fruta natural, dando lugar a una propuesta que mezcla tradición, creatividad y calidad artesanal. La principal impulsora de esta renovación es Adriana Gómez Ochoa, de 61 años, quien lleva 37 años dedicada a la cocina y desde hace al menos ocho años comenzó a integrar nuevas recetas a su cocina que hoy la destacan entre los productores de tamales de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey: difieren casi un mes fallo para definir a empresa que hará estaciones

La pasión por la cocina acompañó a Adriana desde niña, cuando a los ocho años ya ayudaba a su mamá a preparar alimentos para sus 16 hermanos. Con los años, esa experiencia se convirtió en oficio y más tarde en un proyecto propio con su negocio “La cocina de Nani”, que nació de los pedidos de amigos y conocidos, quienes destacaban el sabor familiar de sus tamales. Con los años, la innovación llegó de la mano de su hija, Gabriela Hernández, quien propuso experimentar con sabores distintos inspirados en la cocina del sur del país que conoció durante sus viajes. “Íbamos a buscar dónde comer y en las fonditas había tamales de zarzamora con queso, de cochinita pibil, huitlacoche y muchos guisos. Yo le platicaba a mi mamá y me decía, ‘Ay, guácala’, porque estaba acostumbrada a los mismos. Yo le decía, ‘Es que están buenos’. Entonces yo le decía que los hiciera. Mi mamá también hace gorditas y siempre tiene muchos guisos diferentes. Empezamos haciendo primero los de acelgas con pollo. Luego hicimos los de tres quesos, probamos distintas combinaciones y finalmente los incluimos en el menú de mi mamá”, comentó Gabriela. Entre los tamales más originales de Adriana se encuentran sus primeras creaciones: tres quesos y acelgas con pollo, mientras que entre los favoritos del público destacan los de chicharrón “de la Ramos” en salsa morita y los dulces de Nutella con plátano o zarzamora con queso crema.

También ofrecen variedades de mole, huitlacoche, picadillo, choriqueso, champiñones con queso, así como dulces, elaborados con mermeladas naturales de piña con coco, fresa con queso crema, frutos rojos y otros sabores innovadores. A pesar de que los nuevos guisos atraen a quienes buscan sabores distintos, los tamales tradicionales, como los de frijoles, siguen siendo de los más solicitados entre los clientes que buscan en ellos el sabor familiar de quienes ya no están.