Taxi choca por impacto a coche y lo manda contra la pared en Saltillo

Con una fractura en la pierna izquierda, a la altura de la tibia y el peroné, fue trasladado a las instalaciones del Hospital General Alan “N”, de 38 años, quien viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet sobre Paseo de la Reforma cuando ocurrió el choque en Saltillo.

Alrededor de las 12:15 del mediodía, fue reportado el siniestro vial al número de emergencias 911, informándose que se trataba de un choque entre tres vehículos y que uno de ellos impactó contra una estructura de concreto.

Al llegar al lugar, personal de la Policía Municipal encontró una camioneta de rescate urbano, donde el encargado del vehículo auxilió al conductor lesionado y solicitó una ambulancia para el afectado.