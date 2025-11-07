Taxi choca por impacto a coche y lo manda contra la pared en Saltillo

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Taxi choca por impacto a coche y lo manda contra la pared en Saltillo
    El conductor del Chevrolet fue trasladado al Hospital General con una fractura en la pierna izquierda tras el fuerte choque en Paseo de la Reforma. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El siniestro se ubicó en Paseo de la Reforma; uno de los afectados sufrió una fractura en la pierna a la altura de la tibia y el peroné

Con una fractura en la pierna izquierda, a la altura de la tibia y el peroné, fue trasladado a las instalaciones del Hospital General Alan “N”, de 38 años, quien viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet sobre Paseo de la Reforma cuando ocurrió el choque en Saltillo.

Alrededor de las 12:15 del mediodía, fue reportado el siniestro vial al número de emergencias 911, informándose que se trataba de un choque entre tres vehículos y que uno de ellos impactó contra una estructura de concreto.

Al llegar al lugar, personal de la Policía Municipal encontró una camioneta de rescate urbano, donde el encargado del vehículo auxilió al conductor lesionado y solicitó una ambulancia para el afectado.

$!Elementos de la Policía Municipal y personal de rescate urbano atendieron el siniestro en el que participaron tres vehículos.
Elementos de la Policía Municipal y personal de rescate urbano atendieron el siniestro en el que participaron tres vehículos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Conforme a las declaraciones de los participantes, se señaló como probable responsable del siniestro a Arturo “N”, de 48 años, conductor de un taxi Nissan Tsuru con número de concesión 0331-T, quien dijo que circulaba por el carril derecho e intentó cambiar al izquierdo.

$!El impacto provocó daños en la fachada de un inmueble ubicado en la calle 30 de Septiembre, en la colonia Provivienda.
El impacto provocó daños en la fachada de un inmueble ubicado en la calle 30 de Septiembre, en la colonia Provivienda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Comentó que esa misma acción, pero hacia el carril derecho, la realizó el operador del camión pipa, Juan Miguel “N”, de 45 años, pero el vehículo concesionado se enganchó con la defensa delantera, lo cual lo hizo pasar por enfrente girando a gran velocidad.

$!Protección Civil realizó labores para eliminar riesgos tras el accidente vial registrado alrededor del mediodía.
Protección Civil realizó labores para eliminar riesgos tras el accidente vial registrado alrededor del mediodía. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El taxi pasó por enfrente del camión y, al quedar sobre el carril izquierdo, golpeó el Chevrolet, lo que provocó que girara entre los carriles y se proyectara contra la estructura de un inmueble en la calle 30 de Septiembre, de la colonia Provivienda.

$!Las unidades involucradas fueron llevadas al corralón mientras se deslindan responsabilidades.
Las unidades involucradas fueron llevadas al corralón mientras se deslindan responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor afectado fue valorado, atendido y trasladado a las instalaciones del Hospital General, mientras se pedían las grúas para llevar los autos al corralón y personal de Protección Civil se encargaba de los riesgos en el inmueble.

